Haddad diz estar aberto a parcerias com governadores para mitigar impactos do tarifaço dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que está aberto a firmar parcerias com governadores de Estados brasileiros para mitigar os impactos do tarifaço dos Estados Unidos. Ele afirmou que o primeiro governador que irá receber é Elmano de Freitas (PT), do Ceará, na tarde desta sexta-feira.

Segundo Haddad, o governador cearense busca apoio para a compra de produtos alimentícios para a merenda do Estado. "Pelo que eu entendi, ele vai nos apresentar uma pequena mudança legislativa que seria necessária na opinião dele para fazer da maneira como ele pretende, de forma acelerada, para dar respaldo jurídico para as decisões que ele quer tomar", explicou.

"Essas parcerias são muito importantes. O governador que quiser vir a Brasília para parcerias, no sentido de socorrer a sua indústria, a sua agricultura, nós estamos aqui", frisou Haddad.

Ele disse que a ideia é "somar forças com o governo federal, sem ideologias, sem tentar tirar vantagem política". "O foco é no empresário, no trabalhador, foco no interesse nacional. Nós estamos completamente disponíveis", completou.

Possível pronunciamento de Lula

Por fim, sobre o possível novo pronunciamento em rede nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para rebater o tarifaço, Haddad disse ter encaminhado sugestões solicitadas.

Indagado se o mandatário deveria abordar a aproximação com o presidente Donald Trump, ele respondeu: "É com ele."