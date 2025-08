Diadema retoma o Canil da GCM para segurança

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema voltou a contar, a partir de ontem, com o Canil, desativado desde 2019. As atividades foram iniciadas com sete filhotes da raça Pastor Belga Malinois, que possuem cerca de três meses de vida, doados ao município.

A raça foi escolhida por sua inteligência, agilidade, resistência e facilidade de adestramento. Seis dos cães já foram batizados com os nomes Luna, Kyra, Thor, Argus, Doruk e Zion. O sétimo filhote recebeu o nome de Yüki, escolhido pessoalmente pelo prefeito Taka Yamauchi (MDB).

“A reativação do Canil da GCM de Diadema foi motivada pela necessidade de fortalecer as estratégias de segurança pública da cidade e ampliar as ações de prevenção e cidadania. O equipamento agora retorna com nova estrutura, planejamento e profissionais capacitados. A retomada faz parte do programa Diadema Segura e representa mais um compromisso da atual gestão com a proteção da população e a valorização da guarda municipal”, afirma o secretário de Segurança Cidadã, Paulo Pinheiro da Silva.

Os filhotes passaram pelo processo inicial de socialização e treinamento. A previsão é que eles comecem a atuar efetivamente em 2026, após estarem devidamente preparados para operações de campo e cumprirem os protocolos de adestramento e formação dos condutores. Cinco guardas civis municipais foram selecionados e estão sendo capacitados para atuar diretamente no canil como condutores dos cães. Eles serão responsáveis tanto pelo cuidado diário quanto pelas atuações operacionais e educativas junto à população.

COMUNIDADE

Além de atuarem em operações de segurança, como patrulhamento, apoio tático, faro de entorpecentes, busca, resgate e controle de distúrbios civis, os cães também participarão de ações educativas em escolas, projetos sociais e eventos comunitários, promovendo a integração entre a GCM e a sociedade.

“A retomada do Canil é mais uma estratégia para fortalecer a segurança de Diadema, mas também queremos que ele seja uma ferramenta de cidadania. Esses cães serão agentes de aproximação com a população, especialmente nas escolas, onde poderão despertar nas crianças valores como responsabilidade, empatia e respeito”, destaca o prefeito Taka Yamauchi.

O evento contou com a presença especial das crianças do quinto ano da Escola Municipal de Educação Básica Profº Francisco Daniel Trivinho. Elas vieram prestigiar esse momento simbólico para a cidade, reforçando a importância do canil também como ferramenta de educação e cidadania.

