iOS: saiba como editar seu Memoji

Bianca Bellucci

29/07/2020 | 15:48



Os Memojis foram lançados pela Apple em 2018, junto ao iOS 12. O recurso permite ao usuário criar um emoji igual ao seu rosto e, depois, usar o Face ID para captar movimentos em tempo real. Quando o usuário compra um aparelho da marca com biometria facial, ele é convidado a fazer sua versão. Mas, certas características podem mudar com o tempo, como a cor do cabelo. Aqui, você aprende a editar o bonequinho quando desejar. Confira!

1. Em seu iOS, acesse o aplicativo de mensagens. Depois, dê um toque no ícone de lápis, no canto superior direito, para criar um novo SMS.

2. Clique no botão de Memoji, sinalizado com o desenho de um macaco.

3. Selecione seu rosto e, em seguida, pressione as três bolinhas.

4. Aperte a opção “Editar”.

5. Faça as alterações desejadas nas diferentes categorias. Depois, clique em “OK” para salvá-las.

