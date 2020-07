Conheça 12 séries com lindas imagens do Reino Unido

Redação

Do Rota de Férias



17/07/2020 | 11:48



Com história rica, cultura instigante e paisagens espetaculares, o Reino Unido inspira ou serve de locação para diversas séries de TV. Dos cenários escoceses de Outlander à fotografia sublime da industrial Birmingham em Peaky Blinders, confira 12 opções para viajar pelos países britânicos sem sair de casa.

12 séries com imagens do Reino Unido

1. The Crown

A série The Crown conta a história da Rainha Elizabeth II, incluindo passagens como seu casamento, sua coroação, a criação dos filhos e toda a pressão que o cargo de monarca exige. Com uma produção de altíssimo nível, foi indicada ao Globo de Ouro e rendeu a Claire Foy (Rainha) e a John Lithgow (Churchill) o prêmio Emmy. Grande parte da série se passa em cenários que remetem ao Palácio de Buckingham, em Londres. Também é possível ver imagens do iate Royal Britannia e da Abadia de Westminster, entre outros lugares históricos do Reino Unido.

Onde assistir: Netflix | Temporadas: 3

2. Outlander

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander fala sobre uma enfermeira inglesa que viaja no tempo através das pedras místicas da Escócia. Dessa forma, ela acaba chegando às Terras Altas nos anos 1700, em meio aos highlanders. A cultura escocesa, a importância da Batalha de Culloden e as belas paisagens do país estão entre os destaques desta série.

Onde assistir: FOX Premium, Netflix e Claro Vídeo | Temporadas: 5

3. Sherlock

Com Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) na pele de Sherlock Holmes e Martin Freeman (O Hobbit) como Watson, a série Sherlock traz um olhar moderno sobre o detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle. A casa 221 na Baker Street em Londres é o cenário principal desta série, que também explora outras partes da cidade.

Onde assistir: Netflix | Temporadas: 4

4. Vikings

A série retrada a chegada dos vikings à Grã-Bretanha, um acontecimento que marcou a história do país. Prova disso é que, até hoje, a Escócia mantém celebrações vikings como o Up Helly Aa, a procissão do fogo. Outro legado é a cidade de York, no norte da Inglaterra, que foi a capital do império viking em terras britânicas e conta com um museu sobre os assentamentos nórdicos no local.

Onde assistir: History Channel, Netflix | Temporadas: 6

5. Peaky Blinders

O mundo dos gangsters britânicos de Peaky Blinders é retratado em Birmingham, na Inglaterra, logo após a Primeira Guerra Mundial. Baseada em fatos reais, a série conta a história da notória gangue liderada por Tommy Shelby e sua trajetória rumo ao domínio da cidade.

Onde assistir: Netflix | Temporadas: 5

6. O Último Reino (The Last Kingdom)

Baseada na obra “Crônicas Saxônicas”, de Bernard Conwell, a série The Last Kingdom é mais uma que conta a história da invasão nórdica na Grã-Bretanha, dessa vez sob o olhar the Uhtred, senhor de Bebbanburg. Inspirada na história real da Inglaterra e nos acontecimentos da região de Northumberland, The Last Kingdom tem o Castelo de Bamburgh como um dos principais cenários. Destaque também para a cidade histórica de Winchester, no sudoeste do país.

Onde assistir: Netflix | Temporadas: 4

7. Downton Abbey

Aclamada pela crítica, Downton Abbey retrata a vida em uma autêntica casa de campo inglesa em 1912. A série traz os dilemas vivenciados entre o “andar de cima” (a família rica) e o “andar de baixo” (os serviçais).

Onde assistir: Amazon Prime Video | Temporadas: 6

8. O Jogo Inglês (The English Game)

Do mesmo criador de Downton Abbey, a nova série The English Game explora as origens do futebol como conhecemos hoje. É uma viagem ao passado, até meados de 1800, quando o esporte floresceu na Inglaterra e acabou evidenciando a diferença entre as classes mais altas e a classe operária do país.

9. Reinado (Reign)

Inspirada na história de Mary, a Rainha dos Escoceses, Reign imagina como teria sido a vida da rainha mais celebrada da Escócia, desde sua infância na França até o retorno ao país natal. As intrigas, as fofocas, os romances e a disputa da coroa britânica com sua prima, a rainha Elizabeth I, estão no enredo. Na vida real é possível visitar o antigo palácio de Mary, o Holyrood, em Edimburgo.

Onde assistir: Netflix, Claro Vídeo | Temporadas: 4

10. Poldark

A Cornualha é o cenário de Poldark, produzida pela BBC. Com Ross Poldark como personagem central, a série retrata a região no século 18, quando ela era uma das mais ricas da Inglaterra por causa da mineração de estanho e cobre. As minas, aliás, tem papel essencial no enredo, que mostra romances, diferenças de classes e traz uma ideia de como era a vida nessa parte da Inglaterra.

Onde assitir: Mais Globosat | Temporadas: 5

11. Mr Selfridge

Quem já esteve em Londres possivelmente caminhou pela Oxford Street, a famosa rua de compras da capital. Lá fica uma das lojas de departamentos mais famosas do mundo, a Selfridges. Nesta série, é possível ver a chegada de Harry Selfridge à cidade e os desafios que enfrentou para dar vida ao seu audacioso projeto, que nasceu há mais de 100 anos e prospera até hoje.

Onde assistir: Netflix | Temporadas: 4

12. Game of Thrones

Game of Thrones é baseada na obra ‘Crônicas de Gelo e Fogo’ que, por sua vez, teve como inspiração a Guerra das Rosas, na Inglaterra. Na vida real, o conflito entre dinastias durou 30 anos e foi regado a violência. Além do contexto histórico, a série foi filmada em grande parte na Irlanda do Norte, em locais como King’s Road, Winterfell e a Muralha.

Onde assistir: HBO | Temporadas: 8

Escócia em fotos

