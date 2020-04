Instagram mescla cenas de filmes e séries com suas locações reais

Marcella Blass

Do 33Giga



01/04/2020 | 12:18



O perfil no Instagram Sabe Aquela Cena (@sabeaquelacena) une cenas de filmes, séries, novelas e clipes com suas locações no mundo real. A proposta é bem simples, a equipe vai até os endereços nos quais as produções foram gravadas e mescla realidade e ficção em fotos super legais.

Na legenda de cada foto, o perfil ainda descreve detalhes das novelas, dos clipes, das séries e dos filmes representados, e dá informações sobre os personagens e o contexto das cenas, além da localização. Confira alguns dos cliques mais populares abaixo, e o conteúdo completo aqui.

Reprodução @sabeaquelacena

Reprodução @sabeaquelacena

Reprodução @sabeaquelacena