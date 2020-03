Como os motoristas de app podem se prevenir do coronavírus e continuar trabalhando

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/03/2020 | 09:18



Em meio à pandemia do novo coronavírus e a indicação de quarentena pela Organização Mundial da Saúde (OMS), empresas liberaram seus colaboradores para fazer home office. Algumas profissões, porém, não conseguem utilizar a tecnologia a seu favor para trabalhar de casa. Entre elas, os motoristas de aplicativos.

Para que não precisem paralisar suas corridas, correndo o risco de diminuírem sua renda mensal ou ficarem muito suscetíveis ao vírus, os motoristas precisam redobrar a atenção, pois trabalham por horas em um espaço fechado e lidam diretamente com um público rotativo que frequenta locais diversos, como aeroportos e rodoviárias.

Diante deste cenário, JP Galvão, cofundador da Vai.Car, plataforma de compartilhamento de carros no Brasil, listou algumas dicas de como os motoristas de app podem se prevenir durante a corrida. Confira!

1. Disponibilize álcool em gel nos carros

Devido a grande rotatividade de passageiros, JP Galvão recomenda que os motoristas disponibilizem álcool em gel nos carros tanto para uso pessoal, quanto para os usuários do transporte. E não tenha vergonha de sugerir ao passageiro que utilize o higienizador.

2. Lave as mãos

É importante lavar as mãos com água e sabão durante diferentes períodos do dia, o que diminui as chances do vírus prosperar após o contato com uma superfície contaminada ou com um paciente infectado.

3. Use luvas para dirigir

Além do álcool e da higienização constante com água e sabão, usar luvas é uma ótima dica, já que as mãos estão sempre nos volantes, nas maçanetas, no câmbio, entre outros. Às vezes, a correria do dia a dia pode fazer com que esqueça uma vez de usar o álcool, portanto a luva vai proteger de uma possível distração.

4. Cuidados ao tossir ou espirrar

Sempre cubra a boca e nariz com o braço ao tossir ou espirrar. Nunca use as mãos, que são um dos principais vetores ao contágio. Lenços descartáveis podem ser oferecidos a quem está no banco de trás, desde que sejam devidamente descartados posteriormente.

5. Deixe as janelas do carro abertas

Ambientes fechados são mais propícios para a circulação de agentes infecciosos, como os vírus. É recomendável, portanto, manter a ventilação com os vidros abertos ou mesmo com o ar-condicionado (o modo de recirculação, ativado no botão com uma setinha giratória, não é recomendado neste caso).

Vale ressaltar que é importante manter a manutenção do ar-condicionado: os filtros acumulam sujeira e, se não forem devidamente higienizados periodicamente, são locais favoráveis para o desenvolvimento de vírus, fungos e bactérias.

6. Evite contato físico

Durante a corrida, evite manter contato próximo com o passageiro aos inícios e términos das viagens.

7. Higienize partes dos veículos

Ao finalizar seu dia de corridas, faça a higienização dentro do veículo, como volante, câmbio, maçanetas e bancos.

8. Uso de máscara no carro

Especialistas em saúde pública afirmam que adquirir uma máscara só é recomendável a quem está infectado com o vírus ou que se mantém um contato próximo com o paciente, mas se estiver resfriado ou com tosse, utilize o item para evitar propagação e confusão de sintomas. Todo cuidado é importante neste momento.