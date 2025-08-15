Veja o obituário do Grande ABC deste dia 15 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Armando Zani, 97. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Maria Angelina Binevicius, 96. Natural de Casa Branca (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Matilde Rodrigues Inácio, 93. Natural de Portugal. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Áurea Juventino de Queiroz, 91. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo José Nobre, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Memorial Phoenix.

Elda Sandoli Filenga, 88. Natural de Pederneiras (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Pastoreli de Lima, 87. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Rochdale, em Osasco (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Bela Vista, em Osasco.

Osvaldo Zanotto, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dionísio Andreoli, 85. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Metalúrgico. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pereira Sobrinho, 84. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Paulina Diva Villa, 84. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anesina Maria Batista, 80. Natural de Pompéia (SP). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nobuko Yamada Ito, 79. Natural de Japão. Residia no bairro Portão Vermelho, em Vargem Grande Paulista (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Vargem Grande Paulista.

Benedito Custódio dos Santos, 78. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pedreiro. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Renato D’Amato, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eunira Marilda Marinho dos Santos, 66. Natural de Conceição do Jacuípe (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido Moreno, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celso Rossi Massoni Junior, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Comerciante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Siclai Alves Bucci Mori, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Fábio José Picciarelli, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Luís Manoel Rodrigues, 64. Natural de Portugal. Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Maria Apparecida Dantas Louro, 88. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 10. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Terezinha de Barros Silva, 85. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nadir Antas de Abreu, 86. Natural de Aquidauana (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Alzira Norinho da Silva, 80. Natural de Rancharia (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Jardim da Colina.

Anderson Gomes Moreira, 28. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul da Capital. Dia 10. Vale da Paz.