4 motivos para conhecer a Praia do Forte, na Bahia

01/11/2019 | 12:18

Cercada das maravilhas da natureza, a Praia do Forte, na Bahia, reúne opções de lazer, cenários paradisíacos e diversas atrações para os turistas. Há muitos motivos para conhecer esta região do litoral baiano. Por isso, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte listou alguns fatores que podem ajudar quem deseja visitar o destino. Confira a seguir.

4 motivos para conhecer a Praia do Forte

Cenário diferenciado

Para quem busca praias incríveis, piscinas naturais e grande diversidade natural, a Praia do Forte é uma boa opção. A região oferece uma interação e equilíbrio com a natureza. As águas verde-esmeralda são acolhedoras e relaxantes, sendo também um ponto de contemplação.

Preservação da natureza e habitat de tartarugas

A grande diversidade de fauna e flora da região proporciona aos seus visitantes interação com a natureza. Entre as atrações está o Projeto Tamar, que oferece uma experiência na sede nacional do Programa de Preservação das Tartarugas Marinhas. No centro de visitantes, que fica dentro da área do Farol da Praia do Forte, é possível observar e aprender sobre as espécies da fauna marinha nos tanques e aquários, que, além das tartarugas, também englobam arraias e tubarões.

Contato com as baleias

Na Praia do Forte, os visitantes participam de uma imersão com as gigantes do oceano. O Instituto Baleia Jubarte oferece apresentações sobre a vida e o comportamento das baleias jubarte, com uma área interativa, peças em tamanho real e um esqueleto da espécie. Já as temporadas de observação das baleias, que acontecem de julho a outubro, proporcionam uma experiência imperdível.

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte oferece um serviço especial com passeios feitos com lanchas ou escunas e que contam com instruções e informações de biólogos locais. Cerca de nove mil baleias jubarte viajam milhares de quilômetros até a Bahia com o objetivo de se reproduzir. Em um incrível show da natureza, os animais se exibem por meio de espetáculos com saltos, acrobacias e “danças”. Além disso, dentro do hotel há a exibição Armação Baleeira, do início do século 17 até meados do 19, onde os hóspedes podem ver a instalação e partes do esqueleto de uma baleia jubarte.

Lazer no

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte conta com diversas atrações de lazer. Um dos destaques, o Anantara SPA, que foi desenvolvido para restaurar o equilíbrio e a harmonia entre corpo e mente. O serviço disponibiliza tratamentos e massagens com técnicas tailandesas que garantem o bem-estar. Para os momentos de descontração, há piscinas, hidromassagem, campo de futebol, quadras de tênis, anfiteatro e fitness center. Também é possível se aventurar nos esportes aquáticos, como mergulho e pesca.

