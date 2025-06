Verão europeu: opções mais baratas atraem viajantes brasileiros

Com o euro ainda em alta, turistas brasileiros têm buscado alternativas mais econômicas para curtir o verão europeu sem abrir mão de praias de águas cristalinas, cidades históricas e boa gastronomia. Países e regiões menos disputados vêm ganhando força nos roteiros.



Albânia

Na Albânia, o litoral banhado pelo mar Jônico tem atraído quem procura praias de tom azul-turquesa e custos mais baixos do que destinos vizinhos. Regiões como Saranda e Ksamil vêm se destacando justamente por oferecerem estrutura turística básica, mas ainda com valores mais acessíveis em hospedagem e alimentação. O país, que faz fronteira com a Grécia, mantém uma atmosfera menos explorada, o que agrada quem quer fugir de multidões.



Portugal

Portugal segue entre os destinos mais procurados por brasileiros, mas ainda reserva opções viáveis para quem quer economizar. O sul do país, especialmente a região do Algarve, concentra praias extensas, falésias e pequenas cidades com preços de hospedagem e alimentação mais baixos do que os praticados em grandes centros da Europa. Além disso, a facilidade da língua e a oferta de voos diretos ajudam a reduzir custos logísticos.



Ilhas gregas alternativas

Para quem sonha em conhecer as ilhas gregas, mas quer escapar dos preços altos de Santorini e Mykonos, ilhas como Paros, Milos e Naxos surgem como alternativas viáveis. Com vilarejos típicos, praias de águas claras e menos turistas, esses destinos oferecem uma experiência autêntica — e opções de hospedagem e alimentação mais modestas. É uma forma de viver o charme do mar Egeu gastando menos.



Croácia

A Croácia tem reforçado sua posição como opção de férias de verão no Mediterrâneo. Split e Dubrovnik são os principais pontos de partida para conhecer o litoral croata, que combina centros históricos com passeios por ilhas e grutas. Embora o turismo tenha crescido nos últimos anos, ainda é possível encontrar acomodações e restaurantes a preços competitivos, principalmente fora dos períodos de alta temporada.



Malta

Por fim, Malta reúne mar cristalino, clima quente e cidades que preservam traços históricos. A pequena ilha entre a Sicília e a costa norte da África tem praias rochosas, baías tranquilas e uma vida cultural marcada por diferentes influências mediterrâneas. Fora da alta temporada, a hospedagem é mais barata, o que atrai viajantes que buscam sol, mar e uma imersão cultural sem estourar o orçamento.



Planejar com antecedência, buscar passagens promocionais e priorizar passeios gratuitos ou de baixo custo seguem sendo estratégias para tornar o verão europeu mais viável — mesmo em tempos de câmbio elevado.