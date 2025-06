Membro do Fed diz não ver nenhuma possibilidade de estagflação no curto prazo nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, adotou um tom mais técnico em suas declarações durante uma sessão de perguntas e respostas no Aspen Ideas Festival, nesta segunda-feira, 30. No entanto, questionado sobre um possível cenário de estagflação nos Estados Unidos, Goolsbee afirmou que não vê "nenhuma possibilidade no curto prazo" de que isso aconteça.

"Estagflação é a possibilidade de tanto a inflação quanto o emprego piorarem ao mesmo tempo. Não vai acontecer", disse Goolsbee.

Para ele, o temor da estagflação pode ter surgido a partir da política tarifária do governo federal, e acrescentou que um eventual cenário estagflacionário é o "terror de qualquer dirigente de banco central".

Ele também minimizou temores sobre tarifas futuras, lembrando que bens importados representam "apenas 11% da economia".

Goolsbee ainda criticou a confiabilidade das pesquisas de sentimento, como a da Universidade de Michigan, observando que os resultados têm "piorado a validade das projeções nos últimos anos", já que o pessimismo detectado frequentemente "não se confirma" nos dados reais.

Ele ressaltou que "quando pesquisas são feitas pela internet, há um viés em direção ao pessimismo" e lembrou que a sondagem da Universidade de Michigan "agora é feita inteiramente online". Para ele, o sentimento do consumidor pode ser "fortemente influenciado pela mídia".