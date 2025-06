Manchester City x Al Hilal no Mundial: veja possíveis times e onde assistir

Único time a vencer os três jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes, o Manchester City-ING, volta a campo nesta segunda-feira (30), a partir das 22h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição, frente aos sauditas do Al Hilal. O duelo será disputado no Camping World, na Flórida, com transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



Além do 100% de aproveitamento, o time inglês chega como o melhor ataque do torneio, com 13 gols. Pelo bom desempenho até aqui, o time estrelado com nomes como Erling Haaland, Phil Foden e o brasileiro Savinho, além do treinador Pep Guardiola, chega como favorito para o duelo eliminatório.

Já o único time ásiatico nas oitavas de final, o Al Hilal, garantiu a vaga com cinco pontos. Na primeira fase, os sauditas empataram por 1 a 1 contra o poderoso Real Madrid, na estreia e, assim como o City, também chega invicto na competição.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 30 de junho, às 22h (de Brasília)



- Local: Camping World, na Flórida, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias (Khusanov), Gvardiol e O'Reilly (Nouri); Nico González e Gundogan; Rayan Cherki, Phil Foden e Doku; Erling Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.



Al Hilal: Bono; João Cancelo, Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Kanno e Milnkovic-Savic; Malcom e Marcos Leonardo.

Técnico: Simone Inzaghi.

