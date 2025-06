Fluminense tenta reencontrar bom futebol por vaga nas quartas do Mundial

Depois de se atrapalhar e sofrer contra equipes de centros menos tradicionais do futebol, o Fluminense volta a enfrentar um time europeu, nesta segunda-feira, em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe do técnico Renato Gaúcho enfrenta a Inter de Milão no Bank of America Stadium, às 16h (de Brasília), em Charlotte.

O Fluminense estreou no Mundial dos Estados Unidos contra o Borussia Dortmund e fez sua melhor exibição na competição. Após o empate sem gols, até o técnico do time alemão, o croata Niko Kovac, admitiu que o Fluminense foi superior na partida em Nova Jersey. O início promissor, porém, foi seguido por atuações contestáveis contra o Ulsan, da Coreia do Sul, e o sul-africano Mamelodi Sundowns. Na segunda rodada, o Fluminense fez 1 a 0, tomou a virada antes do intervalo e conseguiu reverter no placar para 4 a 2 contra o Ulsan no segundo tempo.

Já contra um organizado Mamelodi, o time brasileiro foi pressionado na parte final do jogo e respirou aliviado quando apito final decretou o empate sem gols, que garantiu o avanço dos tricolores ao mata-mata do Mundial. "Foi melhor sofrer e garantir a classificação do que jogar bonito e ficar de fora. O primeiro objetivo nosso na competição, nós conseguimos alcançar", afirmou Renato Gaúcho.

Agora contra o vice-campeão da Liga dos Campeões, o técnico deve contar com a volta de Thiago Silva, que não jogou contra o Mamelodi por precaução, após sentir a parte posterior da coxa. Com a zaga reforçada com o experiente atleta, de 40 anos, Renato Gaúcho aposta na boa fase de Jhon Arias para furar o esquema defensivo adversário.

O atacante colombiano disputou as três partidas completas do Fluminense no torneio, com um gol e uma assistência, e foi eleito o melhor do jogo em duas oportunidades. A torcida tricolor também espera que Germán Cano balance as redes pela primeira vez no Mundial. Recuperado de lesão no joelho direito, o atacante argentino de 37 anos é artilheiro do time no ano, com 14 gols.

Contratado a pedido de Renato Gaúcho, o venezuelano Soteldo chegou aos EUA com uma lesão muscular na coxa esquerda, mas se recuperou, deve ficar no banco contra a Inter de Milão e pode fazer sua estreia com a camisa do Fluminense.

Em processo de reformulação após a chegada do técnico Cristian Chivu, a Inter de Milão faz um Mundial, até aqui, sem brilho, apesar de ter terminado na liderança do Grupo E, com 7 pontos. O time italiano empatou com o Monterrey, do México, na estreia, só conseguiu a virada sobre o japonês Urawa Reds no final do jogo e venceu o River Plate de maneira protocolar na última rodada.

Chivu deve manter o time que começou a partida contra o River, incluindo o atacante Francesco Pio Esposito, de 20 anos, autor do primeiro gol contra os argentinos. "Ele é um garoto e tem todo o futuro pela frente. Conheço ele desde pequeno e fico muito feliz em vê-lo jogando nesse nível", afirmou o técnico romeno da Inter de Milão.

FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X FLUMINENSE

INTER DE MILÃO - Sommer; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Francesco Pio Esposito e Lautaro Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

FLUMINENSE - Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Rene e Freytes; Martinelli, Nonato e Hercules; Cano, Canobbio e Jhon Arias. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Ivan Arcides Barton Cisneros (SLV).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - Bank of America Stadium, em Charlotte.