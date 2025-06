Frente fria derruba temperaturas e traz chuva à região nesta segunda (30)

A semana começa gelada e com tempo instável nas sete cidades do Grande ABC. De acordo com a previsão do Climatempo, esta segunda-feira (30) será mais fria que o domingo, com temperaturas variando entre 15°C e 20°C e possibilidade de chuva em boa parte da região.



Em Santo André, a máxima não deve passar dos 18°C. O dia começa com sol entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e tempo chuvoso à noite.



O cenário é semelhante em Mauá, onde o tempo também vira ao longo da tarde com pancadas de chuva e previsão de noite chuvosa. Já em Ribeirão Pires, a manhã deve ser de garoa, seguida de aberturas de sol à tarde e chuva à noite.



São Bernardo, São Caetano e Diadema devem ter tempo mais nublado durante todo o dia, com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Não há previsão de chuva significativa nessas três cidades, mas o frio será predominante, com máximas de 18°C em São Bernardo e Diadema, e 20°C em São Caetano.



Em Rio Grande da Serra, o dia será de céu encoberto, com possibilidade de garoa tanto durante o dia quanto à noite.



A combinação entre a frente fria e o aumento da umidade exige atenção com os cuidados típicos do inverno: agasalhos, guarda-chuva e atenção especial com crianças e idosos. A tendência é que o clima siga instável nos próximos dias.