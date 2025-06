Ídolo, Xaropinho está de volta ao Santo André Intelli após passagem na Europa

O Santo André Intelli anunciou o retorno de seu maior ídolo: Xaropinho. O ala de 35 anos volta ao clube após uma marcante passagem de seis meses pelo futsal europeu, onde defendeu as cores do SkyUp Kiev, da Ucrânia.



Xaropinho se apresentou oficialmente ao clube na última semana e participou normalmente das atividades com o restante do grupo. Ídolo da torcida andreense, ele retorna com moral: foi o artilheiro do SkyUp Kiev na última temporada, com 26 gols, além de somar 10 assistências, sendo um dos destaques da equipe ucraniana.



“Fico feliz por poder retornar ao clube onde iniciei minha carreira. Pretendo ficar por um bom tempo. Estou muito contente em reencontrar o ambiente e ver novos companheiros de equipe. Espero poder ajudar de alguma forma e dar sequência a este trabalho para que possamos ir o mais longe possível”, declarou o jogador.

LEIA TAMBÉM:

Seleção masculina lidera Liga das Nações ao vencer a Polônia



Xaropinho vestirá novamente a camisa 7, a mesma que utilizou em sua primeira passagem pelo Santo André Intelli. A expectativa é que ele já esteja entre os relacionados para a próxima partida da equipe na Liga Nacional de Futsal, que acontece nesta segunda-feira (30), contra o Blumenau. O confronto será disputado no Ginásio Noêmia Assumpção, em Santo André.

Neste momento, o time andreense é 13º colocado, dentro da zona de classificação às oitavas de final do Nacional. Após um começo embalado, a equipe passa por um momento instável, somando três derrotas consecutivas.

LEIA MAIS:

Fluminense tenta reencontrar bom futebol por vaga nas quartas do Mundial