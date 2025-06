Foragido da Justiça é capturado pela PM em Mauá

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (30), na Rua Santo Expedito, no bairro Jardim Oratório, em Mauá. A prisão ocorreu durante patrulhamento da 1ª Companhia, após o Copom (Centro de Operações da PM) receber uma denúncia de agressão na região.

De acordo com a corporação, os policiais abordaram o suspeito e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta via rede de rádio revelou que ele estava evadido do sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde o caso foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça.

