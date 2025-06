PM invade casa usada para tráfico e acha drogas e caderno do crime

A Polícia Militar apreendeu, na manhã de sábado (28), uma grande quantidade de drogas em um imóvel abandonado no bairro Canhema, em Diadema. O local, segundo os policiais, era utilizado como ponto de venda de entorpecentes e funcionava com um esquema conhecido como “baldinho”, no qual os envolvidos utilizavam um balde pendurado por um fio para entregar drogas e receber dinheiro sem sair do imóvel.



A ação foi conduzida por equipes da 1ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano durante patrulhamento de rotina, com foco no combate ao tráfico. Após receberem uma denúncia anônima, os agentes foram até o endereço e precisaram remover obstáculos improvisados que dificultavam o acesso ao local.



Dentro do imóvel, foram encontradas uma mochila e quatro pochetes com porções de cocaína, crack, maconha, lança-perfume, LSD e ecstasy — todas já embaladas para comercialização. Também havia R$ 324 em dinheiro e um caderno com anotações detalhadas sobre a movimentação do tráfico.



No momento da abordagem, suspeitos que estavam no imóvel fugiram pelos telhados e conseguiram escapar. Ninguém foi preso.



Todo o material apreendido foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi registrada como apreensão de objeto. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo ponto de venda.