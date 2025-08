Polícia cumpre mandados em São Caetano contra influenciadores fitness

A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (5) mandados de busca em São Caetano contra dois influenciadores digitais do mundo fitness, Jorlan Vieira e Guilherme Araújo, conhecido como Gnomo. Os dois homens foram alvos da operação que investiga uma quadrilha suspeita de adulterar medicamentos para emagrecer e anabolizantes. De acordo com informações, nada de ilícito foi encontrado com os criadores de conteúdo, que juntos somam 2,1 milhões de seguidores no Instagram.

O influenciador Jorlan, por meio da sua assessoria jurídica, publicou uma nota de esclarecimento nas suas redes sociais onde nega que tenha sido preso durante o mandado de busca. “As publicações que afirmam a prisão de Jorlan Vieira são absolutamente falsas e infundadas. Todas as medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas para responsabilizar os responsáveis por disseminar essas notícias e garantir a remoção dos conteúdos”. A polícia não divulgou a motivação para o mandado de busca contra os influenciadores.

Segundo as investigações que se iniciaram há cerca de um ano por agentes da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado, a quadrilha atuava por meio de uma empresa clandestina para produzir e vender, sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), esses medicamentos.

No total, foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e outros 35 de prisão, tanto no território paulista quanto em outros 12 estados. Até a última atualização da SSP (Secretaria de Segurança Pública), mais de 20 suspeitos foram capturados.

Segundo a Pasta, os envolvidos, além de produzirem os medicamentos ilegalmente, ainda vendiam os produtos pela internet aos clientes sem a apresentação de receita médica de controle especial. De acordo com os dados extraídos do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), os suspeitos conseguiram movimentar R$ 25 milhões nos últimos cinco anos com as atividades ilegais.

“Recebemos denúncias do setor de fraudes de plataformas digitais de que essa organização estaria produzindo e vendendo ilegalmente produtos medicinais sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Já no começo da investigação constatamos a ilegalidade, mas fomos recolhendo mais provas”, disse o delegado Ronald Quene, responsável pelas investigações.

Os influenciadores foram procurados pelo Diário e espaço segue aberto caso queiram se manifestar.

