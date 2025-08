São Caetano inaugura duas escolas que atenderão 650 alunos

A Prefeitura de São Caetano entregou, nesta segunda-feira (4), duas novas unidades escolares no Bairro Mauá: a EMEI Carmela Galati e a EMEF Santina Lorenzini Auricchio. As escolas ocupam o mesmo terreno, na Rua Justino Paixão, e juntas vão atender 200 alunos da Educação Infantil e 450 do Ensino Fundamental, em período integral.



Com a inauguração, a cidade passa a ter 68 escolas municipais. O investimento foi de R$ 74,6 milhões.



O novo complexo tem aproximadamente 4.700 m² de área construída e é dividido em três blocos. O projeto inclui estrutura para placas solares e sistemas de aquecimento de água, além de espaços como auditório, quadra poliesportiva, ateliê, estúdio de gravação, observatório e salas para oficinas.



As unidades recebem parte dos alunos que estavam provisoriamente no Colégio USCS, após o fechamento da EMEF Elvira Paolilo Braido. A antiga escola será transformada em centro esportivo e cultural.



Segundo a Secretaria de Educação, o processo de modernização da rede municipal deve continuar em 2026 com a reforma de outras duas unidades.