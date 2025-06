Dupla é presa após roubo de carro e perseguição em Diadema

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na noite de sábado (28) após perseguição envolvendo um carro roubado na região central de Diadema. A ação foi conduzida por equipes da Rocam do 24º Batalhão da PM Metropolitana.



Os policiais patrulhavam a área quando receberam alerta do Projeto Radar sobre um GM Corsa preto, roubado em 24 de junho, circulando em direção ao centro da cidade. As viaturas intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo com dois ocupantes.



Foi dada ordem de parada, ignorada pelo condutor, que tentou fugir em alta velocidade. A perseguição terminou quando o carro colidiu contra o portão de uma residência. O motorista ficou desacordado após a batida. Já o passageiro, menor de idade, tentou esconder um simulacro de arma de fogo, localizado no interior do carro.



Durante a abordagem, os dois confessaram o roubo do veículo e revelaram que estavam à procura de novas vítimas para cometer outros crimes. A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema, onde os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.