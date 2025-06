Mauá orienta cadastro para isenção de Zona Azul a idosos e PCDs

Idosos, pessoas com deficiência e autistas que utilizam vagas de estacionamento rotativo em Mauá precisam estar cadastrados para garantir o direito de gratuidade de duas horas por dia na Zona Azul da cidade. O benefício é previsto no Decreto Municipal 8976/21 e evita multas indevidas a quem tem prioridade garantida por lei.



O registro deve ser feito na Central de Atendimento ao Usuário da Zona Azul Digital, operada pelo Consórcio ZAD Digital. O endereço é Rua Almirante Barroso, 72, na Vila Bocaina. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h.



Para o cadastro, é necessário apresentar CNH ou, caso o beneficiário não possua, RG com CPF, além de uma declaração de nomeação de motorista com a CNH do condutor e um comprovante de endereço recente. Também é obrigatória a credencial de estacionamento, que deve ser emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Mauá.



No caso de representantes legais, é exigida procuração ou termo de curatela autenticados. A orientação da Prefeitura é para que todos os usuários prioritários regularizem o cadastro para não correr o risco de receber cobrança indevida nas vagas do sistema rotativo.

