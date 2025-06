Votorantim Cimentos conclui venda de subsidiária com ativos no Marrocos para Heidelberg

A Votorantim Cimentos informou nesta segunda-feira, 30, que foi concluída a venda da totalidade das ações de sua subsidiária espanhola Cementos Asment EAA, a qual detém os ativos localizados no Marrocos, para Heidelberg Materials Group.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que as condições precedentes da operação foram integralmente atendidas, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias do Marrocos.

A entrega efetiva dos ativos e a liquidação financeira também foram concluídas nesta data.

"A transação está alinhada com a estratégia de gestão de portfólio da companhia, que busca maximizar valor para seus acionistas e equilibrar o posicionamento geográfico entre mercados maduros e emergentes, otimizando a gestão de riscos do portfólio consolidado da companhia. A empresa reitera seu compromisso com a transparência das informações para os investidores e o mercado em geral", destaca a Votorantim Cimentos.