Latam liga Congonhas a Aracaju com rota sazonal até agosto

A alta temporada de julho trouxe uma nova opção para quem planeja conhecer Sergipe. A Latam começou a operar, no último sábado (28), um voo direto entre o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e Aracaju. A ligação, que funcionará até 10 de agosto, é sazonal e reforça a malha aérea do Nordeste durante o período de férias escolares.



Com duração média de 2h30, o trajeto será realizado aos sábados e domingos, com aeronaves Airbus A320, que transportam até 180 passageiros. Segundo a companhia, o primeiro voo partiu com 87% dos assentos ocupados, sinalizando boa demanda para a rota temporária.



Além de ampliar as opções de acesso ao litoral sergipano, a operação atende uma demanda estratégica do setor turístico local. A expectativa do governo de Sergipe é que a nova rota contribua para aumentar o fluxo de visitantes, movimentar a ocupação hoteleira e beneficiar setores como bares, restaurantes e comércio em geral.



A operação também coincide com a programação da Vila do Forró, evento que anima a Orla da Atalaia durante o mês de julho. Para quem sai de São Paulo, a rota partindo de Congonhas representa mais praticidade em relação a voos partindo de Guarulhos ou Viracopos, principalmente para viagens curtas.



A nova frequência faz parte de um conjunto de negociações entre o governo estadual e companhias aéreas para ampliar a conectividade de Sergipe na alta estação, período que costuma concentrar boa parte da receita de destinos turísticos do Nordeste.