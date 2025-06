Netflix lança trailer do novo documentário de Petra Costa

A Netflix revelou nesta segunda-feira (30) o trailer de Apocalipse nos Trópicos, mais recente trabalho da cineasta Petra Costa, conhecida pelo indicado ao Oscar Democracia em Vertigem. O documentário estreia em 14 de julho na plataforma de streaming e terá sessões antecipadas nos cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir de 3 de julho.



Na produção, Petra Costa se debruça sobre a expansão da fé evangélica no Brasil e sua influência crescente nas esferas de poder. O longa reúne depoimentos inéditos de nomes centrais da política e da religião no país, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o pastor Silas Malafaia.



A narrativa, conduzida pela própria diretora, busca traçar conexões entre religião, decisões de governo e os rumos da democracia brasileira na última década. O filme, que teve estreia mundial no Festival de Veneza, também circulou em outras mostras internacionais de cinema.



Apocalipse nos Trópicos é roteirizado e dirigido por Petra Costa, com produção assinada por Costa e Alessandra Orofino. Entre os créditos, figuram nomes como os editores David Barker e Jordana Berg, o diretor de fotografia João Atala, além do fotógrafo Ricardo Stuckert, responsável por imagens exclusivas.



A produção conta ainda com um extenso time de produtores executivos, que inclui nomes de peso como Brad Pitt e Dede Gardner, entre outros parceiros internacionais.

(Assista o trailer aqui)

Leia a sinopse:

"Em Apocalipse nos Trópicos, Petra Costa investiga o aumento da participação de líderes evangélicos nas decisões políticas do país. Com acesso exclusivo a figuras emblemáticas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o famoso televangelista Silas Malafaia, a cineasta investiga o papel profundo que o movimento evangélico desempenhou na recente turbulência política do Brasil. Como em seu indicado ao Oscar® Democracia em Vertigem, Costa documenta um período de grande incerteza com lucidez e olhar poético. Entrelaçando passado e presente, o filme nos conduz através das contradições de uma jovem e frágil democracia, e ao fazê-lo oferece uma imagem que ecoa muito além das fronteiras do Brasil. "