My Chemical Romance esgota ingressos e abre nova data em São Paulo

A espera de quase 20 anos pelo retorno do My Chemical Romance ao Brasil chegou ao fim — e a resposta do público foi imediata. Os ingressos para o show marcado para 5 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, esgotaram em poucas horas, levando a produtora 30e e o Santander Brasil a anunciarem uma data extra: 6 de fevereiro de 2026.



LEIA MAIS: My Chemical Romance retorna ao Brasil para show no Allianz Parque, em São Paulo

A banda americana, que influenciou gerações com seu estilo único, confirmou também que o quinteto sueco The Hives fará a abertura do show na turnê sul-americana. Com uma carreira de três décadas e milhões de álbuns vendidos, The Hives é conhecido pelo garage rock enérgico e performances marcantes.



Os fãs com cartões Santander terão acesso antecipado à pré-venda a partir de 1º de julho, garantindo descontos e condições especiais. A venda geral começa em 3 de julho, ao meio-dia, pelo site da Eventim.



Além da expectativa para os shows, o grupo lançou recentemente uma edição deluxe de seu álbum Three Cheers For Sweet Revenge (2004), com novas mixagens e faixas bônus, reforçando o momento especial para os fãs.



Prepare-se para reviver clássicos como I’m Not Okay (I Promise), Helena e The Ghost of You ao vivo, em um espetáculo que promete marcar a história do rock no Brasil mais uma vez.

SERVIÇO

Realização: 30e



My Chemical Romance @São Paulo

Data: 5 de fevereiro de 2026 (quinta-feira) - ESGOTADO

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP



Data extra: 6 de fevereiro de 2026 (sexta-feira)

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Classificação Etária: Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira superior - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395,00 (inteira)

Pista - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira inferior -R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira)



Início das vendas

Pré-venda para clientes Santander Private e Select portadores dos cartões Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®? Gold Card Santander; American Express®? Platinum Card Santander; American Express®? Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®? Black: 1 de julho, às 10h, até 3 de julho, às 10h

Pré-venda para clientes com cartões Santander (exceto cartões de viagens): 2 de julho, às 10h, até 3 de julho, às 10h

Além do acesso à pré-venda, clientes Santander também têm como benefícios 10% de desconto nos ingressos da modalidade inteira, de qualquer setor, e opção de parcelamento em até 3 vezes sem juros durante todo o período de pré-venda.

Venda limitada a 4 entradas por CPF / 2 meia-entradas por CPF

Venda geral: 3 de julho, ao meio-dia, on-line e às 13h na bilheteria oficial

Vendas on-line: http://eventim.com.br/MyChemicalRomance

Venda limitada a 6 entradas por CPF /2 meia-entradas por CPF

Idoso: 1 ingresso por CPF

Bilheteria oficial: No período de pré-venda, a bilheteria oficial será na Bilheteria B no Allianz Parque - Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B - Água Branca - São Paulo/SP. A venda geral e dos demais dias acontecerão na Bilheteria A - Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

* Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.