My Chemical Romance retorna ao Brasil para show no Allianz Parque, em São Paulo

Dezessete anos após sua última visita, o My Chemical Romance retorna ao Brasil em 2026 durante uma turnê pela América do Sul com abertura do The Hives. O show vai acontecer no dia 5 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, em uma realização da 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, e é apresentado por Santander Brasil.

Clientes com cartões do banco têm um período exclusivo de pré-venda com início no dia 25 de junho, às 10h, até 26 de junho, às 10h, para as categorias Clientes Santander Private e Select; de 26 de junho, às 10h, até 27 de junho, às 10h, para todos os cartões de crédito Santander, exceto cartões de viagens. Os ingressos estarão disponíveis no site da Eventim (acesse aqui); a venda geral terá início em 27 de junho, ao meio-dia.

O impacto do My Chemical Romance continua a ressoar através de gerações e esta influência não mostra sinais de diminuição. Exemplo disto é a série de sold-outs da turnê de 2025, Long Live: The Black Parade, que começa em julho.

No início de junho, o grupo lançou uma edição expandida de seu segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge (2004), certificado com três discos de platina. Rich Costey, produtor vencedor do Grammy, criou novas mixagens para a edição deluxe, que inclui quatro faixas bônus gravadas para a BBC: I'm Not Okay (I Promise), Helena e The Ghost Of You, além de uma versão ao vivo de You Know What They Do to Guys Like Us in Prison.

O quinteto sueco The Hives fará o show de abertura da turnê na América do Sul. Com milhões de álbuns vendidos ao longo de seus trinta anos de carreira, a banda se consolidou como uma força a ser reconhecida por meio de seu som de garage rock, performances excêntricas ao vivo e smokings característicos. A formação atual conta com Howlin' Pelle (voz), Nicholaus Arson (guitarra), Vigilante Carlstroem (guitarra), Chris Dangerous (bateria) e The Johan and Only (baixo).

SERVIÇO

Realização: 30e

My Chemical Romance @São Paulo

Data: 5 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira superior - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395,00 (inteira)

Pista - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira inferior - R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira)