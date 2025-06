Inter de Milão x Fluminense: saiba onde assistir e prováveis escalações

A última equipe brasileira a entrar em campo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes será o Fluminense, que encara a Inter de Milão, da Itália, nesta segunda-feira (30). A partida acontece às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, com transmissão de Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



Após a derrota por goleada de 5 a 0 na final da Champions League, os italianos reencontraram os bons resultados, que renderam a primeira colocação do Grupo E no Mundial, com duas vitórias (2 a 1 contra Urawa Reds-JAP e 2 a 0 frente ao River Plate-ARG) e um empate (1 a 1 com o Monterrey-MEX).

Pelo lado brasileiro, o Fluminense estreou com uma boa atuação e um empate sem gols contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, mas teve dificuldades contra Ulsan Hyundai-KOR (4 a 2) e Mamelodi Sundowns-ZAF (0 a 0). Mesmo assim, o time carioca confia na boa fase e na sequência de nove jogos sem derrotas.

O time classificado na eliminatória aguarda o confronto entre Manchester City-ING e Al Hilal, da Árabia Saudita, às 22h, para conhecer o adversário das quartas de final.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 30 de junho, às 16h (de Brasília).



- Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos.



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming).



Prováveis escalações:

Inter de Milão: Sommer; de Vrij, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro e Pio Esposito.

Técnico: Chivu.



Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Renê; Arias e Cano.

Técnico: Renato Gaúcho.

