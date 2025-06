Santo André oferece curso para formar monitores de turismo ambiental

Santo André está com inscrições abertas para um curso gratuito de formação de condutores de turismo em unidades de conservação. A capacitação é destinada a jovens de 16 a 29 anos que vivem nos bairros próximos ao Parque Natural Municipal do Pedroso e ao Parque Nascentes de Paranapiacaba.



A iniciativa faz parte do Programa Manoel Querino, do Governo Federal, em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC) e a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Santo André. O objetivo é preparar moradores da região para atuar como guias e monitores ambientais, criando oportunidades de trabalho e renda ligados à preservação e ao turismo sustentável.

O curso é dividido em dois módulos: o primeiro começa ainda este ano e o segundo está previsto para 2026. Cada participante poderá receber dois certificados profissionalizantes, desde que conclua as etapas com frequência mínima de 75%.



Com duração de quatro meses, o primeiro módulo prevê 200 horas de aulas, sendo a maior parte voltada para conteúdos técnicos, além de temas sobre cidadania, comunicação e legislação ambiental. Os estudantes selecionados ainda terão direito a uma ajuda de custo de R$ 200 mensais.



Os interessados devem se inscrever até 11 de julho por meio de formulário on-line. A lista preliminar de aprovados será divulgada em 28 de julho. Outras formações gratuitas também estão disponíveis, como auxiliar de geoprocessamento e eletricista de sistemas de energia renovável.



Mais informações e inscrições podem ser feitas no site http://pmq.inova.ufabc.edu.br.