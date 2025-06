Revitalização deve triplicar turismo na Prainha do Riacho Grande

O projeto de requalificação da Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, pode triplicar o turismo no local. A expectativa do prefeito Marcelo Lima (Podemos) é passar de 15 mil para 50 mil visitantes por fim de semana de tempo aberto após a entrega das intervenções. A obra será a maior da história do distrito.

Em visita ao local com o chefe do Executivo na última quinta-feira (26), o governador do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou investimento de R$ 30 milhões, com participação do município, para a iniciativa.

Entre as melhorias previstas no projeto estão a revitalização dos espaços existentes, como decks, orla e quiosques; construção de ciclofaixa, pista de corrida, área de convivência e playground; instalação de dois bolsões de estacionamento para facilitar o acesso dos visitantes e evitar congestionamentos e remoção da estação de tratamento de esgoto para outro local (a ser definido pela Sabesp).

Ao Diário, Marcelo Lima confirmou que as obras começam ainda neste ano e a previsão de entrega, estipulada pelo próprio governador, é março de 2026. O local será interditado parcialmente conforme as obras forem sendo realizadas.

“O objetivo desse projeto é resgatar e fomentar o turismo para o Riacho Grande e Grande ABC. Temos a Represa Billings, a Mata Atlântica, os parques Serra do Mar e Estoril, uma beleza natural imensurável na região e que iremos explorar essas áreas turisticamente. Esse projeto vem para contemplar, com responsabilidade ambiental, e transformar o local em um modelo de preservação”, disse Lima.

O chefe do Executivo informou ainda que após a conclusão das intervenções, está prevista uma segunda etapa para o local, focada em outros meios de transporte para os turistas. A ideia é que seja disponibilizado um catamarã, embarcação com dois cascos paralelos, para que os moradores do outro lado da represa de São Bernardo, dos bairros Botujuru e Demarchi, possam acessar a Prainha pela Billings.

“Para essa segunda fase iremos avaliar como as pessoas vão aderir ao novo espaço revitalizado e vamos inserir novas adaptações para mobilidade caso seja necessário”, revelou. Para suportar o aumento da demanda no local, o prefeito citou o novo acesso viário ao Riacho Grande, que está sendo construído, na altura do quilômetro 31 da Via Anchieta, sentido Baixada Santista, nas proximidades da Alameda Yakult.

Além disso, haverá ampliação da capacidade da balsa João Basso, que faz a travessia entre o Riacho Grande e o bairro Tatetos. O projeto de privatização prevê a ampliação da frota, que contará com duas embarcações, cada uma com 40 lugares para veículos, totalizando 80 – hoje só há uma balsa com 40 vagas.

