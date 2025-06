Tarcísio de Freitas garante início das obras da Linha 20-Rosa pela região

Em nova visita a São Bernardo nesta quinta-feira (26), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) voltou a afirmar que as obras da futura Linha 20-Rosa de metrô terão início a partir do Grande ABC. A declaração ocorreu em meio ao pedido da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), presidida pela deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), para que o Metrô preste esclarecimentos sobre o projeto, sob o temor dos trabalhos começarem pela Capital e a região ficar em segundo plano.

Durante a entrega de 120 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) na região do Alvarenga, Tarcísio citou os projetos de mobilidade urbana previstos ao Grande ABC, como as linhas 14-Ônix de VLT (veículo leve sobre trilhos), que interligará Santo André a Guarulhos, e 20-Rosa, neste reafirmando: “Já está em projeto e a gente vai começar a obra pelo Grande ABC. Nós vamos ligar a região ao centro de São Paulo por metro”, discursou ao público.

A garantia do governador deve acalmar a preocupação do meio político de Santo André, que teme perder a prioridade quanto ao início das obras para São Paulo. Tudo gira com relação aos pátios de manobras e manutenção dos trens, que devem ficar nas duas pontas do eixo metroviário: uma na Estação Santa Marina, na Zona Oeste de São Paulo, e outro logo após a Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, parada da Linha 10-Turquesa, hoje operada pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Em 20 de março, a Secretaria de de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo publicou a resolução nº 13, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, os imóveis localizados entre a Avenida Santa Marina, na região da Lapa, até a Avenida Abraão de Morais, Zona Sul da Capital, para as obras e implantação das estações e pátio norte da Linha 20-Rosa. Tal situação reforça a especulação de que a região receberia a primeira etapa do projeto, enquanto que Santo André ainda aguarda a deliberação oficial.

Diante disso, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais aprovou, nesta semana, o requerimento de Ana Carolina, convidando o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o diretor-presidente do Metrô, Julio Castiglioni, para prestarem esclarecimentos sobre o projeto ao colegiado. A parlamentar justificou que o pedido é de extrema urgência, a fim de que haja clareza sobre os passos seguintes para implantação dos 31 km do ramal metroviário.

Durante coletiva, Tarcísio afirmou que faltam detalhes para definir o pátio em Santo André. “Como falei, o projeto básico está em execução neste momento. Então a gente vai avaliar aquilo que faz mais sentido. Uma possibilidade é estender um pouco mais a Linha 20(-Rosa) e fazer um pátio ao final, enquanto a outra possibilidade é fazer o pátio onde estava originalmente projetado, em uma área que teremos que desapropriar. Mas aí, em pouco tempo, a gente vai definir isso”, disse.

A Linha 20-Rosa contará com 24 estações, sendo três em Santo André e três em São Bernardo, seguindo por São Paulo e se conectando a outros serviços metroferroviários. A expectativa do governo é de que o edital de licitação seja publicado no primeiro trimestre de 2026, com as obras previstas para o ano seguinte.