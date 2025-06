Tarcísio de Freitas faz terceira agenda em São Bernardo em 51 dias

Pela terceira vez em 51 dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumprirá agenda em São Bernardo nesta quinta-feira (26), a partir das 11h, desta vez para a entrega de 120 apartamentos do conjunto habitacional Alvarenga Peixoto, no Alvarenga, após investimento de R$ 21 milhões. A previsão de entrega das unidades habitacionais estava prevista para o fim de 2024, em uma ação conjunta entre a administração municipal e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional).

A entrega das moradias faz parte do programa Carta de Crédito Associativo, que foi a solução habitacional encontrada para beneficiar famílias que foram removidas de áreas de risco e destinada aos moradores provenientes dos programas Renda Abrigo e Auxílio Moradia Emergencial, com renda mensal bruta de até cinco salários mínimos.

As unidades têm valor máximo de crédito concedido pelo FPHIS (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social) de até R$ 180 mil e são financiadas de acordo com os critérios da CDHU, que preveem juro zero e comprometem até 20% da renda mensal familiar em financiamento de 30 anos.

Em 6 de maio, Tarcísio esteve pela cidade para distribuir matrículas de 736 apartamentos do Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo F, além de lançar o serviço “CDHU Móvel”, que percorre, de forma itinerante, municípios do Estado para facilitar o acesso dos mutuários aos serviços da companhia. No dia 11 de junho, o governador voltou para São Bernardo, para a entrega das obras de ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Rio Grande, de 5.000 para 5.400 litros/segundo.