Alcaraz sofre, mas supera Fognini na estreia de Wimbledon e evita tropeço sob calor intenso

Carlos Alcaraz iniciou a defesa do título em Wimbledon com uma vitória suada, marcada pelo desgaste físico, alternância de ritmo e exigência mental nesta segunda-feira. Sob forte calor no verão londrino, o atual bicampeão do torneio derrotou o veterano Fabio Fognini por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7), 7/5, 2/6 e 6/1, em 4h27min de partida.

O espanhol Alcaraz teve uma estreia bem mais complicada do que previa. Do outro lado da rede estava um Fognini de 38 anos, jogando sua última temporada como profissional e determinado a deixar sua marca em Wimbledon. O italiano equilibrou os dois primeiros sets com variações táticas e paciência nos ralis, aproveitando-se de momentos irregulares do espanhol, especialmente no segundo set, vencido no tie-break. O equilíbrio técnico e físico foi interrompido apenas na parcial decisiva, quando o desgaste de Fognini ficou evidente.

No primeiro set, Alcaraz encontrou dificuldades para impor seu ritmo, mas conseguiu uma quebra no penúltimo game, fechando em 7/5 com três aces e nove winners. Fognini, porém, respondeu com um tênis maduro no set seguinte. Explorando a linha de base com consistência e forçando erros do espanhol, venceu a parcial por 7/6 (7/5) após 1h06min, somando 20 erros não forçados de Alcaraz só nessa série.

O terceiro set manteve o alto nível técnico e emocional, com Alcaraz só confirmando a vitória no 12º game, após desperdiçar um set point anterior. Fognini, no entanto, reagiu com autoridade na quarta parcial. Mostrando variações de ritmo e maior agressividade nas devoluções, o italiano aplicou 6/2 sem sofrer quebras, diante de um Alcaraz aparentemente desconcentrado ou estrategicamente poupando energia.

A resposta veio de forma contundente no quinto set. Alcaraz voltou com outra postura, dominando completamente os pontos e impondo intensidade logo nas devoluções. Conseguiu duas quebras e quase aplicou um "pneu", vencendo por 6/1. Com 14 aces e maior eficiência no primeiro saque, o espanhol mostrou por que é um dos favoritos ao título, mesmo após uma atuação oscilante.

Fora da quadra, a temperatura elevada em Londres também foi fator. Um torcedor precisou de atendimento médico nas arquibancadas ao fim do quinto set, e o próprio Alcaraz levou uma garrafa de água para auxiliar, em um gesto que foi aplaudido pelo público. A onda de calor é uma preocupação para o torneio, que já viu algumas partidas sendo afetadas pelo clima.

Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o britânico Oliver Tarvet, que superou o suíço Leandro Riedi com triplo 6/4. A tendência é que o espanhol tenha um duelo menos exigente fisicamente, mas o alerta permanece ligado.

Enquanto isso, outros nomes de peso no circuito protagonizaram estreias marcantes - algumas pela frustração precoce. O russo Daniil Medvedev, semifinalista nas duas últimas edições de Wimbledon, caiu logo na primeira rodada diante do francês Benjamin Bonzi. O duelo foi equilibrado nos dois primeiros sets, mas Bonzi mostrou mais consistência nos momentos-chave, fechando a partida em quatro sets: 7/6 (7/2), 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2. Para o russo, foi mais um capítulo decepcionante em uma temporada irregular, marcada por lesões e instabilidade emocional.

Outro destaque negativo foi Stefanos Tsitsipas. O grego, que chegava animado para seu primeiro Wimbledon sob o comando do técnico Goran Ivanisevic, sequer completou sua partida de estreia. Depois de perder os dois primeiros sets para o francês Valentin Royer, abandonou a quadra com dores nas costas.

Já Holger Rune protagonizou um dos duelos mais emocionantes do dia, mas acabou eliminado. O dinamarquês, oitavo colocado do ranking da ATP, abriu 2 sets a 0 contra o chileno Nicolás Jarry e parecia encaminhar uma vitória tranquila. No entanto, sofreu uma virada impressionante, com parciais de 4/6, 4/6, 7/5, 6/3 e 6/4.

Entre os cabeças de chave que confirmaram o favoritismo, destaque para Frances Tiafoe. O norte-americano teve atuação segura diante do dinamarquês Elmer Moller, que veio do qualifying, e venceu por 6/3, 6/4 e 6/3,

No feminino, destaque para Madison Keys, oitava do mundo, que venceu a belga Elena Gabriela Ruse por 2 sets a 1, em batalha longa: 6/7 (4), 7/5 e 7/5.