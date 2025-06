Os memorialistas do olhar. De um clube que fez história. Pelos seus membros... ... conquistou prêmios. Nem tudo foi salvo. Mas salvou-se um tesouro.

Numa pasta tipo 007, de tanto sucesso no tempo do agente secreto James Bond, Mario dos Santos Simões guardou suas preciosidades: o compêndio, laudas datilografadas ao estilo desta página Memória, catálogos de salões fotográficos (nacionais e estrangeiros), dois discos musicais e fotos, muitas fotos.

Pedimos a ele que identificasse as fotografias. Mário identificou várias delas, com um pedido de desculpas:

- Desculpe, Ademir. É muita foto para eu identificar. Divirta-se.

Humilde, Mário Simões deixou seu curriculum, simplificado ao máximo, com um título com o qual não concordamos: “fotógrafo amador”.

Mário dos Santos Simões foi um grande fotógrafo. Um fotógrafo artístico, memorialístico, beirando para o jornalismo.

Teve participações com destaque em salões. Acumulou medalhas, diplomas, menções honrosas. Relacionou cinco certames:

1 – 14º Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo. IV Centenário, 1954: medalha de prata.

2 – Festival D’Art Photographique de Bruxelles: diploma e monção honrosa.

3 – 11º Salon Internacional de Fotografia. La Coruña, Espanha: menção honrosa.

4 – 6º Salon Internacional D’Art Photographique – Coupe de France: selo de ouro, diploma de participação e menção honrosa.

5 – 1º Salão Internacional de Arte Fotográfica de Santo André. Comemorativo ao IV Centenário de Fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo, 1953: várias medalhas em bronze e menção honrosa.

NOTA – Neste salão em Santo André, revelou-se o repórter-fotográfico que foi Mário Simões: na sua pasta “007” estão lindas fotos em preto e branco das solenidades que marcaram, em definitivo, a história da cidade.

Tudo guardado, chegou o momento de repassar esse material. O destino – honra nossa: esta página “Memória”, com as crônicas e tiradas de Mário Simões, inéditas.

Como sempre dizemos, “memória pura”. Sem dúvida, um verdadeiro tesouro com endereço certo: o 16º Congresso de História do Grande ABC, São Bernardo, novembro de 2025.

FIM INGLÓRIO

Texto: Mário Simões

A lembrança do Câmera Clube está na minha memória. Como num filme vejo, num velho galpão da Rua das Bandeiras, cedido por empréstimo, molduras de madeira amontoadas, cavaletes, painéis, fotos, verdadeiras relíquias dentro de caixas. Tudo se deteriorando pela chuva que entrava pelas frestas do galpão.

Um ampliador de fotos na casa de alguém. Banheira. Refletores. "Spotlight". Cadeiras. Mesas. Um pouco aqui, um pouco ali.

É assim que termina, de forma tão inglória, aquilo que tinha sido o orgulho nosso, o Câmera Clube, de fama internacional. Como num filme, a chuva, o vento, o sol destruindo tudo.

Salvamos algumas fotos que hoje formam um acervo valioso (...) fotos do último salão, muitas delas danificadas pela chuva. Salvei algumas, pus dentro de uma mala e o Beltran (Asêncio) ficou com elas, pois eu morava num apartamento e não tinha lugar.

NOTA DA MEMÓRIA – Pode-se dizer que Mário dos Santos Simões e Beltran Asêncio foram os memorialistas do Câmera Clube de Santo André.

As fotos citadas do derradeiro Salão em Santo André de fato ficaram com Beltran, em São Bernardo. Cuidadoso, Beltran as guardou com carinho e falava com alegria – e saudades – dos bons tempos do Câmera. Como falou e escreveu Mário Simões. Como falaram os saudosos sócios de um clube que sobrevive graças ao milagre das imagens retratadas, preservadas.

Crédito da foto 1 – Beltran Asêncio

Crédito da foto 2 – Mário dos Santos Simões

VIDE VERSO. ‘Eu (Simões) mostrando para Osvaldo S. de Lima minha foto selecionada (Neblina): o pontilhão de Paranapiacaba’

CORAIS.

Em língua italiana.

O 16º encontro.

Em São Bernardo

Será sábado próximo, dia 5 de junho, às 16h, com a participação de quatro corais: Ítalo-Brasileira (Santo André), Sapore d’Italia (Capital), Trevisani nel Mondo (Cascalho, Cordeirópolis) e Bicchieri d’Oro (São Bernardo.

Título: 16º Encontro de Corais em Língua Italiana do Círculo Italiano de Toscana, de Riacho Grande.

Local: auditório A001 da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo.

Endereço: Alameda da Universidade, bairro Anchieta.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 1º de julho de 1975 – Edição 2786

CRÔNICA ANDREENSE (Júlio Pinheiro, pseudônimo de Hermano Pini Filho):

Estátua de bronze, bem conhecida, permaneceu anos na Farmácia Santo André, de José Brancaglioni. Quase dois metros de altura, estava no estabelecimento como símbolo da indústria e do comércio. Tornara-se uma peça popular, pois durante cerca de 40 anos fora o próprio símbolo da cidade.

Depois de tantos anos, a família Brancaglioni decidiu doar a peça à Municipalidade, para que permanecesse num lugar público, mesmo porque, trata-se de uma tradição da cidade.

A doação foi feita. Hoje (1975) a estátua está jogada num depósito – que não é da Prefeitura – à espera de que – inadvertidamente - alguém se lembre de fundi-la para aproveitar o bronze.

NOTA DA MEMÓRIA – O alerta de mestre Hermano deu resultado. A estátua, denominada “Minerva”, foi salva pelo Museu de Santo André. Ultimamente estava no jardim do museu, bem visível a partir da Rua Senador Flaquer.

EM 30 DE JUNHO DE...

1905 – Terminavam as férias de inverno para o foro estadual, escolas modelo, grupos escolares e escolas isoladas.

Preparava-se uma seleção de futebol em São Paulo para enfrentar o Nottingham Forest Football Club, que excursionava pela Argentina e chegaria nos próximos dias.

A imprensa chamava o clube inglês de o “pavoroso Nottingham”, considerado invencível.

Na organização da seleção paulista, uma espécie de comissão técnica, formada por Hermann Friese, Charles Miller e Jorge Miranda Junior.

Casa Editora Laemmert & Companhia organizava uma biblioteca socialista.

1955 – AUSA (Associação dos Universitários de Santo André) lançava “O Universitário”, seu jornal oficial. À frente, o diretor-responsável, Admar Mendes de Campos; e o redator, José Gustavo de Paiva.

NOTA DA MEMÓRIA – Esta página ganhou da família do saudoso Sr. Admar uma coleção completa da primeira fase de “O Universitário”. Um dos tesouros da “Memória”.

Pela Copa Charles Miller, Benfica 2, Palmeiras 1; América 4, Peñarol 1.

HOJE

Dia Internacional do Asteroide

Dia Internacional do Profissional em Biotecnologia

Dia da Mídia Social

Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi

Dia do Fiscal Federal Agropecuário

Dia do Caminhoneiro, no Estado de São Paulo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário do Guarujá. Elevado a município em 30 de junho de 1934, quando se separa de Santos.

E mais: Comendador Levy Gasparian e Japeri (RJ), Cotegipe e Porto Seguro (BA), Monte Alegre do Piauí (PI) e Salitre (CE).

Primeiros mártires

30 de junho

Igreja celebra a memória dos cristãos que sofreram o martírio durante a perseguição de Nero, no ano 64, os primeiros mártires da Igreja de Roma.

Ilustração – Canção Nova