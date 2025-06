Acúmulo de bambu e falta de corrimão são problemas da semana no SOS Bairros

Acúmulo de bambu

A promotora de merchandising Agatha Cristina Rosa, 44 anos, relata que uma pilha de bambus descartada irregularmente em frente da Rua Solimões, na Vila Cecília Maria, bairro onde vive em Santo André, vem trazendo riscos à vizinhança. Segundo ela, o material está secando e pode pegar fogo facilmente, colocando em risco as árvores e casas próximas.

Ela comenta que, durante as chuvas, os bambus bloquearam a passagem da água da rua em direção ao rio, causando transtornos.

Resposta: Segundo a Prefeitura, o departamento responsável informou que fez a retirada dos resíduos no dia 23 de maio, atendendo às solicitações. No entanto, após o serviço, houve um novo descarte no local. Outros protocolos foram abertos e encaminhados ao setor de fiscalização para identificação dos responsáveis e aplicação das medidas cabíveis.

Falta de corrimão

O aposentado Wilson Moreira Cruz, 79, morador do Parque das Nações, em Santo André, aponta um problema antigo na subida na Avenida Pereira Barreto, na altura do número 586, que dá acesso às ruas próximas ao Hospital Mário Covas. Segundo ele, o caminho é usado por muitos pacientes e acompanhantes, mas apresenta risco de queda por não ter corrimão nas rampas durante o caminho.

Resposta: A Prefeitura informou que será elaborado um projeto específico para a área e, posteriormente, programada a instalação dos corrimões necessários.

Passagem de água

Outro problema apontado por Wilson Moreira Cruz, 79, é a presença de árvores com galhos e raízes obstruindo a passagem da água em um córrego localizado próximo à Avenida Ramiro Colleoni, altura do número 685, no Parque das Nações. Ele teme que o acúmulo possa provocar alagamentos em períodos de chuva.

Resposta: Segundo a Prefeitura, as podas das árvores na área mencionada já estão na programação do departamento responsável.

(Colaborou Gabriel Gadelha)