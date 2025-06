Vacinação em risco

Relatório sobre vacinação publicado nesta edição do Diário expõe cenário preocupante: 108 municípios paulistas, incluindo São Caetano e Rio Grande da Serra, não alcançaram em 2023 nenhuma meta de cobertura vacinal infantil. A ausência de proteção adequada contra enfermidades como poliomielite, sarampo e meningite representa retrocesso sanitário de consequências nefastas para a coletividade. Embora algumas prefeituras contestem a metodologia do levantamento, os dados oficiais apontam para fenômeno nacional. Entre os principais obstáculos estão a desinformação difundida nas redes sociais e a falsa percepção de que determinadas doenças foram definitivamente superadas.

É necessário reconhecer que fake news têm papel determinante na hesitação vacinal, alimentando dúvidas que afetam decisões familiares. A disseminação de boatos e conteúdos enganosos contribui para o abandono das campanhas de imunização. No entanto, também é responsabilidade do poder público combater esse cenário, oferecendo informação de qualidade, acessível e amparada na ciência. Ações reativas, como a negação dos dados divulgados ou a transferência da culpa para fatores externos, não contribuem para reverter esse quadro. Quando apenas 26 dos 645 municípios paulistas atingem os índices recomendados, trata-se de sinal de alerta que exige mobilização imediata.

Os municípios do Grande ABC não podem se limitar a iniciativas pontuais ou justificativas burocráticas. É necessário organizar campanhas permanentes de identificação ativa dos não vacinados, utilizando agentes comunitários, parcerias com escolas e horários ampliados de atendimento. Essas medidas precisam ser sustentadas por comunicação clara, que enfrente a desinformação com firmeza. O legado do Programa Nacional de Imunizações precisa ser defendido. Cada dose deixada de lado representa risco coletivo que compromete conquistas obtidas ao longo de décadas. O combate ao retrocesso passa pela ação coordenada dos municípios e pelo compromisso de todos.

LEIA TAMBÉM:

Para atingir meta de vacinação infantil, duas cidades do Grande ABC iniciam busca ativa