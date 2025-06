Piovani contesta decisão judicial em processo movido por Neymar

A disputa judicial entre Luana Piovani e Neymar teve um novo desdobramento nesta semana. Em um processo movido pelo jogador contra a atriz por críticas feitas nas redes sociais, a defesa de Luana solicitou que Bruna Biancardi, esposa de Neymar e grávida do segundo filho do casal, prestasse depoimento para reforçar a defesa da atriz. No entanto, o pedido foi rejeitado pela Justiça, conforme reportado pela Folha.



Luana Piovani se manifestou nas redes sociais sobre a decisão, classificando-a como “suspeita” e questionando a negativa do que chamou de “obviedades”. Segundo a coluna Outro Canal, do portal F5, Bruna Biancardi inicialmente se colocou à disposição para depor, mas, no início de junho, a defesa de Neymar solicitou que a influencer fosse dispensada do depoimento, argumentando com base em um artigo legal que impede companheiras de réus de testemunharem em processos judiciais. A Justiça aceitou essa justificativa.



Os advogados de Luana contestam a decisão e já recorreram, afirmando que a alegação não se aplica ao caso, já que Neymar é o autor da denúncia e não réu no processo. A defesa da atriz busca reverter a determinação, alegando falta de fundamentação jurídica para a negativa.



Além do depoimento, a defesa de Piovani também pediu que o processo deixasse de tramitar sob sigilo, argumentando que não há motivos para o segredo, mas o pedido foi negado para preservar a intimidade do jogador, que poderia sofrer constrangimento. Esse recurso também foi submetido à apreciação da Justiça.



O processo contra Luana Piovani envolve acusações de lesão corporal e difamação, decorrentes de declarações feitas pela atriz em maio de 2024, quando ela qualificou Neymar com termos como “mau caráter”, “ignóbil” e “péssimo pai”. Também o acusou de traição à esposa durante a gravidez, fato que Neymar confirmou publicamente.



De acordo com a defesa da atriz, o depoimento de Bruna Biancardi é crucial para comprovar a veracidade das declarações de Luana, já que a influenciadora apenas comentou o tema de forma indireta em suas redes sociais. No ano passado, Neymar ofereceu uma proposta de conciliação que incluía representação e pagamento de R$ 50 mil, mas Luana recusou a oferta.