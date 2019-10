Zenfone 6 e ROG Phone II: smartphones top da Asus têm hardware de ponta e preços beirando os R$ 5.000

Da Redação



A Asus lançou oficialmente no Brasil dois novos modelos de smartphone: o Zenfone 6, top de linha da marca, e o ROG Phone II, voltado ao público gamer. Um dos destaques do primeiro, que custa entre R$ 2.699 e R$ 4.899, é sua Flip Camera. Do segundo, que sai por R$ 4.499, o hardware potente – sua bateria, por exemplo, tem capacidade de 6.000mAh.

A Flip Camera do Zenfone 6, de 48 MP, é o grande chamariz do novo smartphone. Trata-se de uma solução que resolve simultaneamente os problemas de espaço de exibição com o notch e câmeras frontais.

O módulo de câmera flip-up motorizado contém uma câmera principal de 48 MP e uma câmera secundária ultrawide de 125° e 13 MP, acionada por um motor de precisão personalizado que gira o módulo em 180° para trocar as câmeras de uso traseira para frontal. Ele também pode ser usado em qualquer posição intermediária, oferecendo aos usuários a capacidade sem precedentes de tirar fotos com nível profissional em qualquer posição.

Além disso, o Zenfone 6 possui tela NanoEdge sem entalhes de 6,4 polegadas, com Corning Gorilla Glass 6. O smartphone possui ainda o processador Qualcomm Snapdragon 855 octa-core de 7 nm e 2.8 GHz com até 8 GB de RAM.

Isso resulta em até 45% de aumento no desempenho da CPU e renderização gráfica até 20% mais rápida se comparado com o aparelho da geração anterior. A bateria de 5.000mAh – uma das maiores disponíveis em um smartphone – fornece, de acordo com a fabricante, até dois dias de uso contínuo. Para saber mais sobre o modelo, entre aqui.

Rog Phone II

O ROG Phone II foi desenvolvido para jogadores. Ele tem plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 855+, com clock de até 2.96 GHz. Os gráficos são fornecidos pela nova GPU Qualcomm Adreno 640. O sistema de refrigeração de câmara de vapor 3D GameCool II, que sustenta o desempenho em velocidade máxima por mais tempo.

O ROG Phone II também tem tela AMOLED HDR de 10-bit de 6,59 polegadas de 120Hz/1ms, que oferece uma precisão de cor Delta-E <1 e excelente resposta de toque.

A bateria de 6.000 mAh sustenta uma maratona de jogos, além de permitir o carregamento lateral, combinado com um adaptador de energia ROG HyperCharge de 30W para carregamento ultrarrápido.

O ROG Phone II tem ainda sensores ultrassônicos AirTrigger II, tecnologia Dual Surrounding Vibration e poderosos alto-falantes estéreo frontais. Para saber mais sobre o modelo, clique aqui.

