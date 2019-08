Inteligência artificial: busca por profissionais da área deve crescer até o final de 2019

Da Redação



08/08/2019 | 13:48

Trabalhos relacionados à machine learning e inteligência artificial registraram um aumento na demanda, de acordo com o mais recente relatório Fast 50 do Freelancer.com. A IA está sendo usada para todos os tipos de aplicações, desde o desenvolvimento de vacinas até para determinar a autoria das músicas dos Beatles. Segundo o relatório, empregos que exigem habilidades desse nicho devem crescer cada vez mais até o final de 2019.

O Fast 50 da Freelancer.com mapeia o movimento trimestral das 50 categorias profissionais que mais crescem e das que mais diminuem no marketplace online da Freelancer.com. A plataforma, hoje, inclui mais de 34 milhões de pessoas em 247 países, regiões e territórios ao redor do mundo.

No relatório do segundo trimestre de 2019, os cientistas e engenheiros de dados da Freelancer.com se debruçaram sobre os mais de 433 mil postos de trabalho publicados no site para analisar as últimas tendências no mercado de trabalho e identificar os conjuntos de habilidades que viram o maior movimento na demanda.

10 trabalhos

Os dez principais trabalhos que se destacaram este ano são: Atendimento ao Cliente, Transcrição, Contabilidade, Escrita Acadêmica, Processamento de Dados, Desenvolvimento de aplicativos React Native, Análise Estatística, Machine Learning, Espanhol, Algoritmo e Assistência Virtual.

Além dessas habilidades, trabalhos freelancer relacionados à Estatística e Matemática são as estrelas em ascensão do segundo trimestre de 2019, juntamente com Engenharia Mecânica.

Duas tendências são evidentes no relatório Fast 50 deste trimestre. O primeiro é o aumento das habilidades relacionadas à inteligência artificial, como Machine Learning, Análise Estatística e Processamento de Dados. No geral, há um foco de alta tecnologia no Fast 50 deste trimestre.

A segunda tendência é em direção a um ambiente de trabalho mais enxuto e mais distribuído. Seguindo a tendência evidente no relatório Fast 50 do primeiro trimestre, mais empresas estão recorrendo a freelancers para os trabalhos operacionais de seu dia a dia, tais como Atendimento ao Cliente, Contabilidade e Transcrição.

1. Atendimento ao Cliente

De acordo com a Forbes, a Inteligência Artificial será responsável, eventualmente, por fazer o trabalho pesado do atendimento ao cliente para a maioria das companhias. Enquanto isso, a maioria dos clientes quer o conforto de conversar com outro ser humano.

O atendimento ao cliente foi o grande vencedor no relatório Fast 50 deste trimestre, com a demanda pela habilidade crescendo 54,78% neste período de 2019 – de 1.913 para 2.961. O aumento da procura é também um indicativo da tendência a uma força de trabalho mais enxuta e distribuída. Freelancers para atendimento ao cliente permitem que as empresas forneçam suporte 24/7, com profissionais trabalhando em fusos horários e fronteiras internacionais.

2. Transcrição

Ao continuar a tendência da força de trabalho administrativa distribuída, há um forte aumento na procura por transcrição. A habilidade viu sua demanda crescer em 50% no segundo trimestre de 2019 – de 4,744 para 7,116.

Profissionais de transcrição se especializam na transferência de notas manuscritas para um formato editável. Precisão e velocidade são as principais habilidades para esses profissionais, e contratar um freelancer significa que as empresas podem, rápida e eficientemente, colocar atas de reunião em um formato legível e distribuível.

3. Contabilidade

A escrituração contábil é mais uma habilidade administrativa que as empresas estão passando aos freelancers para agilizar seus processos. A demanda por contabilidade cresceu 49,19% no segundo trimestre de 2019 – de 1.047 para 1.562.

É evidente que as organizações estão percebendo a necessidade em concentrar seus esforços em tarefas de alto valor, enquanto distribuem sua força de trabalho para lidar com tarefas administrativas.

4. Redação Acadêmica

Redação Acadêmica é a primeira habilidade registrada no Fast 50 deste trimestre que não ilustra as tendências do trabalho freelancer para tarefas administrativas ou machine learning e inteligência artificial.

No entanto, a demanda por habilidades de redação acadêmica cresceu 42,28% no segundo trimestre de 2019 – de 2.117 para 3.012. Essa tendência deve apresentar uma certa sazonalidade, já que o trimestre correspondeu ao final do semestre para as faculdades e universidades.

5. Processamento de Dados

O aumento de 38,65% na demanda por habilidades de processamento de dados – de 10.896 para 15.107 – mantém a tendência dominante no Fast 50, que reflete a ascensão global do Big Data e Machine Learning.

O processamento de dados consiste em coletar dados e traduzi-los em informações úteis. É uma tarefa normalmente realizada por cientistas de dados e é um passo essencial na criação de aplicações de machine learning e inteligência artificial. Big Data e IA estão sendo utilizados em todos os campos imagináveis, incluindo, por exemplo, a indústria da cannabis.

6. Desenvolvimento de aplicativos React Native

O mercado de aplicativos móveis é enorme e continua crescendo. Segundo a Statista, os downloads de aplicativos para dispositivos móveis crescerão mundialmente para 258,2 bilhões até 2022.

Ao refletir essa tendência, a demanda por desenvolvimento de aplicativos React Native aumentou em 37,95% durante o segundo trimestre de 2019 – de 1.162 para 1.603. React Native é uma denominação criada pelo Facebook para definir a habilidade de desenvolver aplicativos nativos para dispositivos Android ou iOS. Conforme mais organizações reconhecem a oportunidade de desenvolverem o próprio aplicativo, é esperado que a demanda por habilidades como essa continue crescendo.

7. Análise Estatística

O Big Data continua crescendo e espera-se que alcance US$ 203 bilhões em receita para companhias em 2019. Esses dados exigem uma análise sofisticada, por isso não é de admirar que a demanda por Análise Estatística tenha aumentado em 36,82% – de 1.222 para 1.672.

A capacidade de analisar e visualizar grandes tendências de dados contribuem fortemente para a próxima habilidade no Fast 50, a Machine Learning.

8. Machine Learning

A inteligência artificial está dominando as notícias e está sendo usada para tarefas tão variadas quanto identificar o risco de suicídio, a previsão financeira e para desenvolver comerciais de carros.

Tecnologias como a API da Freelancer usam machine learning para mesclar inteligência de computador com engenhosidade humana, permitindo que as máquinas encontrem talentos humanos. Não é de admirar, então, que trabalhos envolvendo machine learning tiveram um aumento de 36,66% na demanda – de 2.144 para 2.930.

Engenheiros de IA e machine learning estão se tornando alguns dos talentos mais procurados mundialmente à medida que a IA se integra à vida diária, unindo a inteligência humana com o poder de processamento do computador.

Trabalhos em queda

Muitas habilidades presentes no relatório Fast 50 sofreram um declínio durante o segundo trimestre de 2019, embora essas quedas na demanda tenham sido muito menos pronunciadas do que no primeiro trimestre, sugerindo que o mercado freelancer se mantém saudável e robusto.

As habilidades que viram os maiores declínios foram PrestaShop, PSD para HTML, Joomla e redação de textos.

O declínio em PrestaShop, uma plataforma para sites de e-commerce, é particularmente interessante, considerando o aumento na demanda, durante o primeiro trimestre, por habilidades em Shopify. Considerando que PrestaShop e Shopify são concorrentes, pode ser uma indicação de que o Shopify está vencendo a guerra do e-commerce.

No entanto, o mercado de freelancers permanece fluido e habilidades que saem de moda em um trimestre podem passar por um enorme crescimento de demanda no próximo. A tendência geral parece ser aquela em que mais empresas reconheçam o valor fornecido por freelancers qualificados.

Em ascensão: algoritmo

Outra habilidade vital para aplicações de machine learning e inteligência artificial, os algoritmos tiveram um crescimento na demanda de 32,34% no segundo trimestre de 2019 – de 2.489 para 3.249.

Qualquer conjunto de habilidades relacionadas à machine learning deve estar em alta demanda, com as estatísticas crescendo 31,83% – de 1.800 para 2.373. Freelancers já qualificados nesta área estão perfeitamente posicionados, enquanto aqueles que ainda não têm habilidade devem fazê-lo agora para não correrem o risco de ficar para trás.