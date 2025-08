Governador Tarcísio passará por procedimento na tireoide neste domingo (3)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será submetido a um procedimento médico na tarde deste domingo (3), no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da Capital. Segundo nota oficial do Palácio dos Bandeirantes, trata-se de uma radioablação por ultrassonografia na tireoide — método minimamente invasivo, com previsão de alta no mesmo dia.



A técnica é indicada para o tratamento de nódulos na tireoide. O procedimento é guiado por ultrassom e utiliza uma agulha fina para aplicar calor e reduzir o tamanho da lesão, sem necessidade de cirurgia tradicional.



A recuperação é considerada rápida e, por isso, Tarcísio deve retomar suas atividades já na segunda-feira (4), embora com uma agenda restrita a compromissos internos, realizados em seu gabinete, na sede do governo paulista.