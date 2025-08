Mercado amplia expectativa de corte pelo Fed em setembro e vê chance de redução maior no ano

O mercado financeiro ampliou precificação para retomada dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro e vê chances de redução acumulada ainda maior no ano, conforme ferramenta de monitoramento do CME Group. O ajuste na precificação ocorre após uma série de dados de emprego, indústria, construção e sentimento do consumidor dos EUA.

Por volta das 11h30 (de Brasília), a probabilidade de corte de 25 pontos-base (pb) pelo Fed em setembro saltou de 55,3% logo após o payroll para 83,4%, enquanto a chance de manutenção caiu a 16,6%, de 44,7% anteriormente.

Até dezembro, o cenário principal passou a ser uma redução acumulada de 75 pontos-base, que adquiriu posição majoritária ao saltar de 17,6% a 51,4% após a publicação de todos os dados.

A chance de redução acumulada de 50 pb chegou a manter alta temporariamente depois da divulgação dos PMIs industriais e sentimento do consumidor, mas caiu abruptamente para 38,4% no horário citado, ante 41,9% após o payroll e 43,2% logo após os PMIs.

A chance de um único corte de juros de 25 pb no ano caiu de 32,4% depois do payroll para 9,4% após a divulgação de todos os dados. A probabilidade de manutenção das taxas no nível atual foi praticamente zerada, com queda de 8,1% a 0,8%.