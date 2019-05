Uber lança “modo silencioso” para quem não quer conversar com motorista

Bianca Bellucci



16/05/2019 | 12:18

O Uber lançou nesta quarta-feira (15) o recurso “Quiet Mode” (“Modo Silencioso”, em tradução livre). Ele permite que, com um clique, o usuário informe antes de entrar no carro que não está a fim de conversar com o motorista. A função está presente nas modalidades Uber Black e Uber Black SUV. Entretanto, só está disponível para os Estados Unidos.

De acordo com o Uber, o “Modo Silencioso” está entre as funções mais pedidas pelos usuários. A ideia é que os passageiros usem o recurso quando precisam “responder e-mails, tirar um cochilo ou simplesmente querem ficar em silêncio durante o trajeto”.

Vale ressaltar que outros recursos também foram adicionados ao Uber Black e ao Uber Black SUV. Entre eles, a possibilidade de informar que precisará de ajuda com bagagens e escolher a temperatura do carro. Para saber mais sobre as novidades, clique aqui e veja o comunicado em inglês.

Não há previsão quando – e até mesmo se – os recursos chegarão ao Brasil.

