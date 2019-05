Rio Quente oferece pacotes com desconto neste mês

Redação



06/05/2019 | 15:18

O Rio Quente, em Goiás, anunciou pacotes com desconto para este mês. As ofertas são válidas para quem fechar o combo de hospedagem com passagem aérea. Os descontos podem ser de até 30% do valor, e são válidos para todos os hotéis do complexo, para os períodos de 9 a 12; 12 a 16; 19 a 23; e 26 a 30 de maio.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Pacotes com desconto Rio Quente

Alguns eventos especiais também estão previstos para o mês de maio. Nos dias 11 e 12, por exemplo, o Dia das Mães será comemorado com um luau na Praia do Cerrado com o Clube Retrô, além de gincanas para mães e filhos.

Entre 12 e 18 de maio, o Beer Fest & Comedy promete unir boas risadas com degustação de cervejas artesanais. Rodrigo Capella, Caio Martins, Rodrigo Marques, Bruna Louise, Luiz França e Cia de Humor Os Barbixas vão animar o pessoal em shows diários. Além disso, o show da Nina Nadaver promete divertir as crianças.

O evento também terá a vila gastronômica na praça do Hotel Pousada, apresentações de danças e músicas (com shows com a Banda VOX 3, os Alemalukos), palhaços e malabaristas, luau com a Banda Venosa, workshops e oficinas com mestres cervejeiros, e a Choppmotorrad (motocicleta do chope) com degustação de chope artesanal.

Resorts luxuosos

Na galeria, confira alguns dos resorts mais luxuosos do Brasil.