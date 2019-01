Leo Alves



30/01/2019 | 16:48

O ano ainda está começando, mas as montadoras brasileiras já convocaram mais de 380 mil carros para recall em 2019. Nesta quarta-feira (30), a Volkswagen anunciou que irá recomprar 194 carros por venda irregular. Porém, quem mais inflacionou o número de convocações foi a Toyota, que chamou 379.689 veículos de uma vez, por conta dos airbags mortais da Takata.

Com janeiro chegando ao fim, relembre os modelos convocados neste primeiro mês do ano. Os links para as matérias originais estão nas legendas das fotos.

Carros chamados para recall em 2019