DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Ex-membro da Mancha confessa participação em ataque à Academia de Futebol do Palmeiras

13/08/2025 | 21:34
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil indiciou nesta quarta-feira um ex-membro da torcida organizada Mancha Alviverde pela participação no ataque feito à Academia de Futebol do Palmeiras na madrugada do último domingo.

Gabriel de Oliveira Vieira, motorista de aplicativo, confessou ter sido o condutor do veículo utilizado para transportar os demais participantes do ataque. A reportagem tenta contato com a defesa de Gabriel.

De acordo com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o suspeito confessou a participação no ataque. Após ser ouvido na delegacia, ele foi indiciado e vai responder em liberdade.

"O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade). Durante as apurações, as equipes da unidade localizaram o veículo utilizado na ação. O locatário foi conduzido à delegacia e confessou ter participado do ataque, atuando como condutor do automóvel. Ele foi indiciado e responderá em liberdade. Diligências prosseguem visando o total esclarecimento dos fatos", revelou a nota da SSP enviada ao Estadão.

O Estadão apurou que o homem de 32 anos foi abordado na rua e, então, levado à delegacia para prestar esclarecimentos. O carro utilizado no crime é alugado e foi apreendido.

Ainda segundo apuração da reportagem, Gabriel não apontou os outros envolvidos na ação e revelou que os conheceu em um bar na noite anterior ao crime. O rapaz teria histórico de participação em brigas em estádios.

ENTENDA O CASO

Na madrugada do último domingo, alguns homens foram flagrados atirando uma série de rojões e fogos de artifício em direção ao portão principal da Academia de Futebol, o Centro de Treinamento do Palmeiras, que fica na região da Barra Funda.

Alguns jogadores e funcionários estavam no local no momento do ataque. Ninguém ficou ferido. Os atletas estavam concentrados na Academia de Futebol para a partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos vândalos. O Palmeiras enviou uma petição à Polícia Civil pedindo uma investigação sobre o caso e um possível envolvimento da Mancha Alviverde, principal torcida organizada de palmeirenses. A solicitação foi acolhida pela 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) e um inquérito foi aberto.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.