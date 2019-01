The Foolitzer Prizes: prêmio expõe os produtores das piores fake news do ano

Bianca Bellucci



The Foolitzer Prizes é uma espécie de Framboesa de Ouro do jornalismo brasileiro. Isso porque ele tem o objetivo de premiar os produtores das piores fake news que rolaram durante o ano. Organizado pelo E-Farsas, site dedicado a desmascarar notícias falsas, está em sua primeira edição e promete ser um serviço contra o anti-jornalismo.

São cinco categorias disponíveis: Política, Saúde, Conspiração, Esportes e Entretenimento. Os vencedores serão escolhidos por um júri de especialistas e por voto popular. Você, inclusive, pode eleger sua fake news favorita. Basta acessar o site oficial. Lá, todas as notícias falsas são apresentadas com título e nome do produtor – para deixar bem claro quem dissemina esse tipo de conteúdo no Brasil.

O E-Farsas não informou até quando a votação está aberta ao público e quando serão revelados os vencedores do The Foolitzer Prizes.

Vale destacar ainda que o nome do prêmio é uma brincadeira com o The Pulitzer Prizes, renomada premiação norte-americano que homenageia os melhores trabalhos na área de jornalismo e literatura. Sem contar o trocadilho com a palavra fool, que significa tolo, em inglês.

