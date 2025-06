Corrida Mulher Determinada movimenta Ribeirão Pires no domingo (29)

Ribeirão Pires será tomada pela energia do esporte e da solidariedade neste domingo (29), com a realização da corrida e caminhada “Mulher Determinada – Etapa Júpiter”. O evento, parte do Circuito dos Astros, acontece no Complexo Ayrton Senna a partir das 7h da manhã e deve reunir centenas de participantes.



LEIA MAIS: Projeto gratuito revela atleta de 12 anos em Ribeirão Pires

Com percursos de 5 km (caminhada) e 10 km (corrida), a iniciativa busca incentivar a prática esportiva, promover o bem-estar e, ao mesmo tempo, arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível — o ingresso para um domingo de saúde e cidadania.



Organizada pelo Instituto Mulher Brasileira, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, a prova tem formato inclusivo e é aberta a todos os públicos, independentemente de idade ou gênero. A proposta homenageia a força e determinação das mulheres, mas vai além: celebra a união da comunidade por meio do esporte.



“Queremos valorizar o protagonismo feminino, mas também mostrar que o esporte pode ser um espaço de inclusão e transformação social”, afirma Luísa Lúcio da Silva, presidente do Instituto.



A retirada dos kits será nos dias 27 e 28 de junho, das 14h às 18h, na sede da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, em Ribeirão Pires. Participantes de outras cidades poderão retirar no Auto Shopping Global, em Santo André.



O Circuito dos Astros percorre diversas cidades do Grande ABC e tem ganhado visibilidade por aliar saúde, cultura e responsabilidade social. Ribeirão Pires recebe a penúltima etapa. A última, batizada de Etapa Lua, será realizada em São Bernardo do Campo no dia 19 de julho, com corrida noturna, atrações musicais e até chopp no fim do trajeto.