Miniatura de F1 do McDonald’s esgota no Grande ABC e gera insatisfação entre consumidores

A Fórmula 1 invadiu os restaurantes do McDonald’s na qaurta-feira (25), com o lançamento do combo McMenu F1 – O Filme, criado em parceria com a produção do longa estrelado por Brad Pitt. No entanto, menos de uma semana após o início da campanha, os itens colecionáveis já estão esgotados nas unidades da rede, inclusive no Grande ABC, o que provocou frustração entre os consumidores.

Relatos nas redes sociais e em unidades da rede indicam insatisfação de clientes que, mesmo procurando pelas miniaturas desde o primeiro dia da promoção, não conseguiram adquiri-las – contrariando a expectativa de que os itens estivessem disponíveis por mais tempo. Em uma das lojas mais movimentadas de Santo André, localizada na Avenida Dom Pedro II, por exemplo, cerca de 96 unidades foram recebidas segundo apuração do Diário, sendo todas vendidas no mesmo dia. A situação se repetiu em outros restaurantes da região.

Nas redes, consumidores expressaram indignação com a rápida falta de estoque. “Cadê a reposição das miniaturas? Não deu tempo nem de sair de casa para comprar!!! Absurdo!!”, comentou uma usuária. Outro cliente criticou a ausência de controle nas vendas: “Hora de ter vergonha na cara e repor as miniaturas da F1 com validação por CPF.” A reclamação foi reforçada por outro internauta: “Essa semana vocês fizeram a pior campanha que uma empresa poderia fazer. Lançaram os carrinhos com pouquíssimas unidades e sem limitar a compra dos modelos".

O combo promocional inclui um Quarteirão com Bacon, batata média e refrigerante, acompanhado de uma miniatura de carro de Fórmula 1 — mediante pagamento adicional — e um copo temático. São dois modelos disponíveis: um nas cores preta e marrom, representando a equipe fictícia APXGP, presente no filme, e outro nas tradicionais cores do McDonald’s, vermelho e amarelo.

As miniaturas também podiam ser adquiridas separadamente: o modelo do McDonald’s por R$ 64 e o da APXGP por R$ 74,90. Já o combo completo custa R$ 99,90 em todo o País. Embora a campanha tenha validade por tempo limitado, a rede ressaltou que a disponibilidade dos brindes dependia do estoque em cada unidade. Em sites de classificados, as miniaturas já são anunciadas por valores bem acima do original.

Em comunicado geral, o McDonald’s informou que não haverá reposição dos itens. “A companhia lamenta que nem todos tenham conseguido as miniaturas exclusivas do McMenu F1 – O Filme. A procura foi muito acima da quantidade de unidades disponíveis, o que ocasionou o esgotamento antes do previsto, já que se tratava de uma edição limitada. Seguimos atentos aos desejos de nossos clientes para os próximos lançamentos”, afirmou a rede.

O filme

F1: O Filme estreou nesta quinta-feira (26) nos cinemas brasileiros. A trama acompanha o ex-piloto Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, que retorna à Fórmula 1 após 30 anos para ajudar uma equipe em dificuldades. Com direção de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e produção executiva do piloto Lewis Hamilton, o longa conta com cenas gravadas em GPs reais das temporadas de 2023 e 2024, misturando ficção e realidade.