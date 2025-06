Combo de miniaturas da F1 no Mc Donald's pode chegar a até R$ 99,90

A Fórmula 1 vai acelerar dentro dos restaurantes do McDonald 's, a partir do dia 25 de junho, com o lançamento do combo McMenu F1 - O Filme, criado em parceria com a produção do longa estrelado por Brad Pitt.



Toda essa ação tem como principal objetivo unir o cinema, velocidade e o universo da rede de fast food em uma campanha voltada para os colecionadores e fãs de automobilismo.



O combo vai ser composto por um Quarteirão com Bacon, batata média e refrigerante, e pode ter - por um valor adicional - a miniatura de um carro da Fórmula 1, acompanhada por um copo temático. Serão dois modelos disponibilizados nos estabelecimentos: o primeiro na cor preta com detalhes em marrom, enquanto o segundo acompanha o tradicional “M” da empresa, dando ênfase para o vermelho e amarelo. Os brindes são inspirados na equipe fictícia APXGP, presente no filme.



Caso você não esteja com fome, as miniaturas dos automóveis também poderão ser adquiridas separadamente: R$ 64,00 no modelo tradicional do McDonald 's e R$74,90 no da equipe APXGP. Já o combo completo custará exatos R$ 99,90 em todas as regiões do país.

A novidade acompanha o clima de expectativa pela estreia de F1: O Filme, marcada para 26 de junho nos cinemas brasileiros. Tanto o combo quanto os colecionáveis estarão disponíveis por tempo limitado, ou enquanto durarem os estoques.

O filme

A trama acompanha um ex-piloto Sonny Hayes, interpretado por Pitt, que retorna a Fórmula 1 após 30 anos, para ajudar uma equipe que enfrenta sérias dificuldades. A direção fica por conta de Joseph Kosinski (de Top Gun: Maverick e Tron - O legado), e a produção executiva conta com o multicampeão e atual piloto da Ferrari, Lewis Hamilton.



As gravações foram realizadas em GPs reais das temporadas 2023 e 2024, com cenas captadas diretamente dos boxes e da pista, mesclando realidade com ficção.