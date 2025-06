Apple e Meta podem enfrentar multas diárias da UE a partir da próxima semana

Diante da perspectiva de mais multas na União Europeia relacionadas à App Store, a Apple fez alterações significativas e complexas em seus termos de serviço na Europa.

As alterações significam que gigante de tecnologia provavelmente terá menos receita com sua App Store da UE para iPhone e iPad, que representa cerca de 7% da receita da loja digital.

A medida é uma resposta a uma multa de 500 milhões de euros que a Apple recebeu por não estar em conformidade com a Lei de Mercados Digitais da UE, que regulamenta as grandes empresas que operam mercados digitais. A empresa tinha até a sexta-feira para fazer essas mudanças.

"A Comissão Europeia está exigindo uma série de mudanças adicionais na App Store", disse a Apple à Barron's em um comunicado. "Não concordamos com esse resultado e planejamos recorrer."

A Meta também tinha um prazo de sexta-feira para cumprir a conformidade e também está enfrentando possíveis multas diárias. A empresa de mídia social foi multada em 200 milhões de euros pela UE em abril por violações relacionadas a questões de privacidade e publicidade em seus aplicativos.

A dona do Facebook se ofereceu para reduzir o rastreamento de seus usuários da UE e também ofereceu um nível pago sem publicidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado