Palavra do Leitor - 27 de junho de 2025

Linha 20-Rosa

‘Ana Carolina cobra do Metrô informações sobre Linha 20’, em Política, na última quinta-feira (26). Mais uma vez o Grande ABC cairá no golpe do Metrô? Sempre perto das eleições anunciam e depois o projeto é cancelado. Nessa brincadeira da Linha Bronze, que virou BRT, anunciado por João Doria. O desgovernador Tarcísio de Freitas, que dizem ser exemplo de gestor, pagará indenização para a empresa contratada para executar a antiga obra que passa de R$ 300 milhões... do nosso dinheiro!





Tino Faustinone

do Instagram

Insegurança

‘Polícia de Sto.André apreende menores por tentativa de latrocínio’, em Setecidades, na última quinta-feira (26). Lamentável a situação da cidade. Todos os dias problemas de insegurança. Cidade precisa ter respeito e a população, dignidade de ir e vir. Governador também deveria enviar notificação para todos que passam por situações com essa Dever do Estado dar segurança, e vemos aumentos de impostos. Lamentável. Parabéns aos policiais. Necessitamos do nosso secretário de Segurança ajuda nessa situação.

Reginaldo Amaral

do Instagram

Saneamento básico

Será que governo e demais autoridades deste País vão se sensibilizar para finalmente investir maciçamente em saneamento básico, pagando uma das mais perversas dívidas que humilham quase 50% da população? Como atesta estudo do Instituto Trata Brasil, 32 milhões de brasileiros não são servidos por água potável e outros 90 milhões vivem sem coleta e tratamento de esgoto. Segundo o Censo de 2023, 1,2 milhão de crianças frequenta escolas sem água potável. Acrescento: muitas delas até sem banheiros. Não por outra razão que o nosso sistema de saúde está sobrecarregado, devido a milhões de brasileiros vivendo no horror da falta de saneamento básico. Que, inclusive, leva crianças a faltarem das aulas, trabalhadores que não conseguem ser produtivos. Porém, como bom exemplo, o Instituto, analisando os benefícios conseguidos em duas décadas pelos investimentos realizados na Bacia do Rio Pinheiros calculou retorno de R$ 8 bilhões. Se realmente até 2040 o País conseguir universalizar o saneamento básico, o que vai exigir recursos de R$ 700 bilhões, o retorno será de R$ 1,4 trilhão. Ou seja, resulta em grande avanço econômico e, principalmente, social.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)





Energia

Assistindo a programa televisivo sobre os hábitos praianos, vi os vendedores ambulantes impulsionando pesados carros sobre a areia escaldante e imaginei que placas solares seriam ideais para aliviar o peso e manter a temperatura. Venho propôr a ideia de pequenos motores movidos a luz solar aos nossos empreendedores.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)





Supremo

Tenho arrependimentos de ter elegido presidentes da República cujas indicações para o Supremo Tribunal Federal foram muito ruins. E o pior é que eles só se aposentam aos 75 anos!

Tania Tavares

Capital

Fraude no INSS

Com as suas inócuas, para não dizer coniventes, ações, que expõem toda sua incompetência ou cumplicidade no caso dos bilhões roubados dos aposentados, nosso desgoverno demonstra novamente a que veio. Pois é, aquela frase escrita com batom numa envergonhada Themis poderia muito bem ser colocada na testa dos aposentados, principalmente daqueles que fizeram o “L”.





Vanderlei Retondo

Santo André

Paixões políticas

Desabafo! Durante o regime militar vimos muitos excessos vindos das autoridades, porque é assim que acontece quando pessoas com sérios problemas éticos e morais têm poder. Por isso é frustrante ver hoje atitudes do ministro Alexandre de Moraes, que, diante das arbitrariedades anticonstitucionais e jurídicas, encontram eco em inúmeros brasileiros simplesmente porque são a favor de suas paixões políticas. Moraes quer vingança, por isso passa por cima de tudo que condiz com País democrático. Houve excessos há 40 anos e existem hoje. Enquanto calam milhões, dão voz a poucos que julgam de acordo com sua psicopatia e suas frustrações. Vi isso acontecendo há 40 anos. Não deu certo antes, não dará certo hoje, e a vacina será não deixarmos paixões ganhando da razão!

Beatriz Campos

Capital