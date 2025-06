Liga Sancaetanense de Futsal goleia o Futsal Santos pelo Paulista Sub-20

A Liga Sancaetanense de Futsal derrotou o Liga Regional do Litoral Paulista/Futsal Santos/Fupes, por 8 a 3 (três gols de Diego Ortega, dois de Bigode, Léo Kiyan, Murilo e Henzo Felipe), pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da A-1 Sub-20. A equipe de São Caetano, que subiu para a quarta colocação, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e duas derrotas), agora enfrentará a AD Taubaté Futsal, dia 15 de julho, em Taubaté, pela oitava rodada.

Atuando em casa, no Centro Poliesportivo Joaquim Cambaúva Rabello, no Bairro Barcelona, a equipe do técnico Ronaldo Cavallaro atuou o tempo todo no ataque fazendo valer o fator quadra. “Tivemos uma partida relativamente tranquila, principalmente para quem olhar apenas o resultado. Mas nossos atletas conseguiram executar todo nosso plano de jogo e, já no primeiro tempo, viramos vencendo por 3 a 0. Na segunda etapa, conseguimos aumentar ainda mais nosso ritmo e fechamos o jogo em 8 a 3”, resumiu Ronaldo.

O grande destaque da Liga Sancaetanense até esta sétima rodada é o atacante Léo Kiyan, artilheiro da equipe sancaetanense com sete gols (média de um por partida).

